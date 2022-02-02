На Івано-Франківщині ще у трьох медзакладах лікуватимуть хворих на COVID-19

На Івано-Франківщині три медичні заклади чекають на контрактування з Національною службою здоров’я України, щоб лікувати хворих на COVID-19. Про це під час брифінгу сказав директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ігор Дмитренко.

Наразі на Прикарпатті недужих на коронавірус лікують у 26 медичних закладах. Один з них — обласна інфекційна клінічна лікарня, яку повністю перепрофілювали для хворих з COVID-19. Станом на 2 лютого медзаклад заповнений пацієнтами з коронавірусом на понад 80%, минулого тижня було 100%, розповідає кореспондентці Суспільного заступниця директора лікарні Любов Андрусишин.

З її слів, з усіх хворих, яких зараз госпіталізують до лікарні, тільки 10% — щеплені проти COVID-19. Зараз у реанімаційному відділенні інфекційної лікарні перебувають дев’ятеро пацієнтів.

Фото: Суспільне Карпати

"Вони — важкі, киснезалежні, які лікуються вже тривалий час — понад два тижні. Є одна хвора, яка лікується місяць. Пацієнтка — складна, з надлишковою масою тіла, з важким цукровим діабетом, але у хворої на сьогодні є хоча б якась позитивна динаміка. В реанімації лежать люди старшого віку, нещеплені, тому і перебіг у них важчий", — каже Любов Андрусишин.

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Вона розповідає, що дитяче відділення у лікарні заповнене повністю. Вісьмом маленьким пацієнтам — до одного року.

"Наше дитяче відділення містить 60 ліжок. Звичайно, маленьких діток госпіталізують разом з мамами, тому ліжко потрібне як для дитини, так і для мами. На сьогодні у відділенні є 32 дитини. Всі вони — середньої важкості. Інтенсивної терапії не потребує жодна дитина. Діти швидше одужують, ніж дорослі, але є й такі, які мають супутні захворювання", — каже Любов Андрусишин.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Ігоря Дмитренка, на Прикарпатті на додаткове контрактування з НСЗУ щодо лікування хворих на COVID-19 чекають Івано-Франківська дитяча міська лікарня, обласна клінічна лікарня та Солотвинська лікарня.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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