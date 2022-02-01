Міський голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків відреагував на ситуацію з утворенням черг людей на безкоштовні ПЛР-тестування у поліклініках Франківська. З його слів, черги формуються через "погану організацію та непродуману логістику". Про це Марцінків сказав на оперативній нараді.

"Це — не нормально, це — щось погано організовано. Черги — кілометрові. Це не є чума. Більшість людей вже перехворіли. Якусь логістику продумайте. Це — не правильно. Ви подивіться, які черги в поліклініці № 5. Візьміть зал якийсь величезний, умовно —спортзал", — сказав Руслан Марцінків.

Начальниця управління охорони здоров’я міської ради Марія Бойко каже, робити ПЛР-тестування у великому залі не можуть, адже "забір має відбуватися в певних умовах, певними людьми". З її слів, "зараз хворіє не тільки населення, але і медперсонал". Тому забори ПЛР-тестувань сконцентрували у двох поліклініках.

"ПЛР-тести проводять у декількох поліклініках Івано-Франківська, але одночасно приходить велика кількість людей. ПЛР беруть у всіх поліклініках, але за графіком. Переважно у поліклініках № 2, № 3 та № 5. Здебільшого працюють № 2 та № 5. Хворіє не тільки населення, але й лікарі. Третина медиків у нас хворіє зараз, тому утворилися такі черги", — сказала Марія Бойко.

За словами Руслана Марцінківа, через черги люди змушені здавати ПЛР-тест у приватних клініках.

"Люди говорять, що ви спеціально це влаштовуєте, щоб люди йшли у приватні поліклініки та за 600 грн здавали ПЛР-тест. Людина прийшла, дві години постояла. Потім вона "плюне" і піде в приватну. Це все — вигадки ваших лікарів. Це можна організувати нормально", — сказав Руслан Марцінків.

На нараді міський голова доручив начальниці управління охорони здоров’я Марії Бойко організувати процес "більш цивілізовано", щоб не утворювалися черги.

Що відомо

У поліклініці № 5 в Івано-Франківську люди у чергах чекають по кілька годин, щоб здати аналіз крові чи ПЛР-тест на COVID-19. Пацієнти перебувають в одному приміщенні з іншими людьми, які звертаються за медичною допомогою, не дотримуючись соціальної дистанції.

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