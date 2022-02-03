За добу 2 лютого в Україні зафіксовано 39620 нових випадків захворювання на коронавірус. З них 4446 дітей та 1035 медичних працівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, опубліковані вранці 3 лютого.

Крім цього, МОЗ інформує, що за добу проти COVID-19 вакциновано 73195 людей. З них першу дозу отримали 23595 людей, другу дозу – 27938 людей, додаткову дозу отримали 836 людей, бустерну дозу – 20826 людей.

Крім того, за добу 2 лютого:

госпіталізовано – 4136 осіб;

летальних випадків – 210;

одужало – 9 380 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4,1 мільйона людей;

одужало – 3,6 мільйона людей;

летальних випадків – 100,8 тисячі людей;

проведено ПЛР-тестувань – 18,3 мільйона.

Що відомо

За добу 1 лютого в Україні виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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