За добу 2 лютого в Україні зафіксовано 39620 нових випадків захворювання на коронавірус. З них 4446 дітей та 1035 медичних працівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, опубліковані вранці 3 лютого.
Крім цього, МОЗ інформує, що за добу проти COVID-19 вакциновано 73195 людей. З них першу дозу отримали 23595 людей, другу дозу – 27938 людей, додаткову дозу отримали 836 людей, бустерну дозу – 20826 людей.
Крім того, за добу 2 лютого:
- госпіталізовано – 4136 осіб;
- летальних випадків – 210;
- одужало – 9 380 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4,1 мільйона людей;
- одужало – 3,6 мільйона людей;
- летальних випадків – 100,8 тисячі людей;
- проведено ПЛР-тестувань – 18,3 мільйона.
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Що відомо
- За добу 1 лютого в Україні виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус.
- Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
- Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.
- Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".
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