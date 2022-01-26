Станом на 26 січня на Івано-Франківщині 528 закладів освіти перебувають на дистанційному навчанні. Про це під час брифінгу в облдержадміністрації повідомила заступниця гендиректора обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗу Тетяна Джус.
Відповідно до даних у Єдиній державній електронній базі з питань освіти в Івано-Франківській області зареєстровано 746 закладів загальної середньої освіти.
"З них 339 закладів — через захворюваність на COVID-19, 17 закладів — на канікулах. Станом на сьогодні хворіє 811 учнів та 853 працівники. На самоізоляції перебувають 12 830 учнів, 1 692 працівники та 565 класів", — сказала Тетяна Джус.
За її словами, від початку 2022 року захворюваність на COVID-19 серед дітей зросла приблизно на 60%, 80% хворих — учні.
"Всього в області з 2022 року на COVID-19 захворіли 23 220 людей, з них — 1 961 дитина. 1 565 хворих діток — шкільного віку", — розповіла Тетяна Джус.
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