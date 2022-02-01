Із 7 лютого учні 1-4 класів Івано-Франківської територіальної громади відновлять навчання у звичному режимі. Про це на сторінці у Facebook повідомила заступниця міського голови Вікторія Дротянко.
"7 лютого відновлюємо навчання у 1-4 класах в усіх закладах. 5-11 класи виходитимуть на навчання поетапно кожного дня", — йдеться у дописі.
Що відомо
З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчаться дистанційно.
З 26 січня у 10 навчальних закладах Франківської громади учні 1-4 класів перейшли на дистанційне навчання.
На Івано-Франківщині 528 закладів освіти перебувають на дистанційному навчанні.
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