З 26 січня у 10 навчальних закладах Франківської громади учні 1-4 класів перейдуть на дистанційне навчання. Про це під час онлайн-звернення повідомив міський голова Руслан Марцінків.

З 26 січня вчитимуться онлайн школярі початкових класів у ліцеях № 15, № 17, № 22, Драгомирчанському, Підпечерівському та Крихівецькому ліцеях, Колодіївській, Підлузькій та Хриплинській гімназіях, а також — у спеціальній школі.

За словами Руслана Марцінківа, з 21 січня учні 14 початкових класів Івано-Франківської громади навчалися вдома.

"Це — ліцеї № 1, № 10 (2-4 класи), № 12, № 20, № 23, №24, № 25. Також — Радчанський, Тисменичанський, Угорницький ліцеї, Каміннецька та Березівська гімназії, початкова школа № 9 та Католицька початкова школа", — повідомив Руслан Марцінків.

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Міський голова додав, що кожна школа може самостійно ухвалювати рішення про те, як працювати у "червоній" карантинній зоні.

Станом на 25 січня у ліцеях та гімназіях міської громади на COVID-19 хворіє 121 дитина та 159 працівників. У дитячих садочках занедужали 29 дітей та 98 працівників.

"Відповідно до рішень педагогічних рад призупинений освітній процес у Радчанському дитячому садку "Червона шапочка". А з 26 січня призупинять роботу Підпечерівського садочка", — розповів Руслан Марцінків.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади навчаються дистанційно.

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