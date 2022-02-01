У 90% зразків тестувань прикарпатців на COVID-19, проведених до 20 січня, медики Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України виявили штам "Омікрон". Про це на брифінгу сказав головний санітарний лікар Івано-Франківщини Руслан Савчук.

"31 січня ми отримали офіційну відповідь від Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. У ній ідеться, що у 90% зразків, які ми направляли 20 січня для проведення секвенування, циркулює штам "Омікрон". Це якраз і пояснює високу контагіозність і високі показники захворюваності в області, які медики фіксують кожного дня", — сказав Руслан Савчук.

Головний санлікар області також порівняв показники захворюваності серед жителів Франківщини за січень 2022 року із тим самим періодом у 2021 році.

"За січень 2022 року в області захворіли 35 038 людей, у січні 2021 року — 5 562 людини. Показник зріс у 5,3 раза. Це пояснюється циркуляцією небезпечного штаму "Омікрон". За січень 2022 року медики зареєстрували 157 летальних випадків, що складає 0,45% від усіх захворілих, у 2021 році — 135, що становило 2,43%. Одужали за січень 2022 року 8 170 людей, за січень 2021 року — 12 594", — розповів Руслан Савчук.

Що відомо

Упродовж 31 січня на Прикарпатті медики зафіксували 907 нових випадків COVID-19. Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 1 381 прикарпатцю. Летальних випадків — 11.

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