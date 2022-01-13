З 24 січня Івано-Франківщина переходить у "червону" карантинну зону. Про це у Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

21 січня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній ухвалили рішення встановити з 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.

На сайті Міністерства охорони здоров’я повідомляють, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки визначається, коли впродовж трьох днів поспіль спостерігатимуться дві та більше таких ознак:

завантаженість в області ліжок з киснем більша ніж на 65%;

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менша ніж 300;

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення — понад 60;

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген — понад 20%;

зростання кількості госпіталізацій за сім днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом — більш ніж на 50%.

Згідно з показниками визначення рівня епідемічної безпеки, що розміщені на сайті Міністерства охорони здоров'я, станом 21 січня на Івано-Франківщині:

коефіцієнт виявлення випадків інфікування складає 33,6% за норми не більше 20%;

рівень госпіталізацій на 100 тис. населення – 86,2% за норми не більш ніж 60%;

ріст госпіталізацій становить 101,5% за норми не більше 50%.

Крім того, в Івано-Франківській області завантаженість ліжок з киснем складає 47,8% за норми не більш ніж 65%. Це – найвищий показник в Україні.

Які обмеження діють у "червоній" карантинній зоні

За умови запровадження "червоного" рівня епідемічної небезпеки роботу припиняють:

заклади громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;

торгово-розважальні центри, кінотеатри, театри, інші розважальні заклади;

заклади освіти, крім дитсадків і початкових класів шкіл;

непродовольчі ринки й крамниці, спортзали, басейни й фітнес-центри;

заклади культури, крім історико-культурних заповідників.

У "червоній" карантинній зоні обмежують проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Також зберігаються всі обмеження, що діють під час "жовтого" та "помаранчевого" рівнів епіднебезпеки.

У "червоній" зоні можуть працювати банки, автозаправні станції, ветеринарні магазини, аптеки та продовольчі крамниці. Заклади освіти при "червоному" рівні епіднебезпеки працюватимуть за умови, якщо 100% працівників матимуть "зелений" COVID-сертифікат.

Крім того, обмеження не застосовуватимуться, якщо всі учасники (відвідувачі), працівники та організатори масових заходів, зокрема релігійних, працівники кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів матимуть "зелений" COVID-сертифікат.

Що відомо

20 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу заявив, що через збільшення захворюваності на коронавірусну інфекцію на Прикарпатті МОЗ звернулося з листом до Кабміну з проханням скликати комісію та розглянути питання щодо встановлення в Івано-Франківській області "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

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