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В Івано-Франківській громаді учні 23 класів гімназій та ліцеїв перейшли на дистанційне навчання
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В Івано-Франківській громаді учні 23 класів гімназій та ліцеїв перейшли на дистанційне навчання

Ольга Клим
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В Івано-Франківській громаді учні 23 класів гімназій та ліцеїв перейшли на дистанційне навчання Фото: Unsplash

У навчальних закладах Івано-Франківської міської територіальної громади учні 23 класів перейшли на дистанційне навчання через захворюваність на COVID-19. Про це під час онлайн-звернення повідомив міський голова Руслан Марцінків.

За його словами, зараз міська влада очікує на рішення облдержадміністрації про можливий перехід школярів 5-11 класів на дистанційне навчання.

"Але кожна школа має право автономії та може ухвалювати рішення про закриття шкіл або перепрофілювання на дистанційне навчання окремого класу, чи 5-7 класів, чи цілої школи. Ухвалюємо рішення спільно, але сподіваюся, що до кінця дня буде рішення облдержадміністрації. Якщо ні, то будемо на місцевому рівні ухвалювати рішення", — сказав Марцінків.

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