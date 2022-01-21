У навчальних закладах Івано-Франківської міської територіальної громади учні 23 класів перейшли на дистанційне навчання через захворюваність на COVID-19. Про це під час онлайн-звернення повідомив міський голова Руслан Марцінків.
За його словами, зараз міська влада очікує на рішення облдержадміністрації про можливий перехід школярів 5-11 класів на дистанційне навчання.
"Але кожна школа має право автономії та може ухвалювати рішення про закриття шкіл або перепрофілювання на дистанційне навчання окремого класу, чи 5-7 класів, чи цілої школи. Ухвалюємо рішення спільно, але сподіваюся, що до кінця дня буде рішення облдержадміністрації. Якщо ні, то будемо на місцевому рівні ухвалювати рішення", — сказав Марцінків.
Що відомо
- Станом на 19 січня в Івано-Франківську у 60 дітей медики підтвердили захворювання на COVID-19. Це — 11% відсутніх у школах.
- Якщо рівень захворюваності на COVID-19 та гострі респіраторні вірусні інфекції серед дошкільнят і школярів на Івано-Франківщині надалі зростатиме, навчально-виховний процес в області призупинять
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