В Івано-Франківській центральній міській лікарні для хворих на коронавірус перепрофілювали чотири відділення. Станом на 1 лютого у медзакладі перебувають 145 пацієнтів з діагнозом COVID-19.

Переважно — це люди, старші за 70 років, розповів кореспондентці Суспільного директор лікарні Тарас Масляк

Фото: Суспільне Карпати

З його слів, упродовж приймального дня у стаціонар медзакладу госпіталізовують від 15 до 17 хворих на COVID-19. Стан усіх пацієнтів — середньої важкості.

"Це — люди, в яких є і супутні захворювання, і які вдома практично не лікувалися. І виникають симптоми: висока температура, легеневі ускладнення, задуха. Їх ушпиталюють в такому стані", — розповідає Тарас Масляк.

У центральній міській лікарні медики перепрофілювали чотири відділення. Понад 50% ліжок зайняті хворими на коронавірус, каже директор медзакладу. Проте є пацієнти з COVID-19 і в інших відділеннях.

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"Навіть у ті відділення, які були "нековідні", все ж потрапляють хворі пацієнти з іншими патологіями, але також в них є COVID-19, є "Омікрон". Це — в хірургію, де хворих, наприклад, госпіталізовують з апендицитом. Там є окремі палати, є бригада людей, яка займається суто цими пацієнтами. У відділенні ці палати відокремлені від інших", — каже Тарас Масляк.

Фото: Суспільне Карпати Любов Лосюк завідує терапевтичним відділенням № 1, де лікують хворих на COVID-19

Любов Лосюк завідує терапевтичним відділенням № 1, де лікують хворих на COVID-19. З її слів, середній вік пацієнтів у відділенні — понад 70 років. Лікують їх у стаціонарі від 10 до 13 днів.

"Це є пацієнти важкі, киснезалежні, які тривалий час перебувають у стаціонарі. Приблизно 20% хворих на COVID-19 — вакциновані. У лікуванні ми використовуємо противірусні препарати, антибіотики, гормонотерапію, якщо це є киснезалежний пацієнт, а також — препарати для профілактики тромбоутворення", — каже Любов Лосюк.

Що відомо

Упродовж 31 січня на Прикарпатті медики зафіксували 907 нових випадків COVID-19. Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 1 381 прикарпатцю. Летальних випадків — 11.

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