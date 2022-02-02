Протягом 1 лютого COVID-19 підтвердили у 1 558 жителів Донеччини та у 869 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 9 людей, на Луганщині – 5.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 304 хворих на Донеччині та 172 хворих на Луганщині.

1 лютого щеплення від COVID-19 отримали 3733 жителя Донеччини, з них першу дозу – 1350, додаткову дозу отримали 506 людей, бустерну дозу – 413. На Луганщині вакцинувались 1 726 людей, першу дозу отримали 546, додаткову – 36, бустерну – 603.

За добу 1 лютого в Україні виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 4190 дітей та 970 медиків.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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