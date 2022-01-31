Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо захворів на COVID-19

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 31 січня отримав позитивний тест на коронавірус. Він продовжить працювати у віддаленому режимі.
Про це Джастін Трюдо повідомив на своїй сторінці у Twitter.
Канадський прем’єр повідомив, що він продовжить виконувати свої обов’язки у віддаленому режимі. Також він закликав всіх громадян вакцинуватися проти COVID-19.
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Що відомо
- Всесвітня організація охорони здоров’я планує вакцинувати проти COVID-19 70% людей у світі до початку липня 2022 року.
- Про новий штам коронавірусу, який вперше виявили на півдні Африки, британські вчені повідомили 24 листопада. Він характеризується великою кількістю мутацій у шиповидному білку, що може ускладнити його нейтралізацію антитілами, сприяти швидкому поширенню та стійкості до наявних вакцин.
- Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях. Водночас міністр охорони здоров’я ПАР Джо Фаала заявив, що інфікованих штамом "Омікрон" в 11 разів рідше кладуть у лікарні, ніж інфікованих "Дельтою".
- За попередніми даними, більшість вакцин не забезпечують дієвий захист від інфікування"Омікроном", але запобігають тяжкому перебігу хвороби й госпіталізаціям. Крім того, підвищує дієвість щеплень третя (бустерна) доза.
- Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж "Дельтою", підрахувало Управління з питань охорони здоров'я Великої Британії.
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