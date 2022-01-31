Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо захворів на COVID-19

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 31 січня отримав позитивний тест на коронавірус. Він продовжить працювати у віддаленому режимі.

Про це Джастін Трюдо повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Канадський прем’єр повідомив, що він продовжить виконувати свої обов’язки у віддаленому режимі. Також він закликав всіх громадян вакцинуватися проти COVID-19.

Що відомо

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Чи варто робити бустерне щеплення та коли очікувати спад пандемії. Розповіла епідеміологиня

Голова МОЗ розповів, які ліки закупила Україна для лікування коронавірусу

ВООЗ порадила країнам послабити туристичні обмеження через їх шкоду економіці

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу