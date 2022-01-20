ВООЗ порадила країнам послабити туристичні обмеження через їх шкоду економіці

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала державам скасувати чи послабити обмеження на міжнародні подорожі, бо вони шкодять економіці та не допомагають стримувати поширення штаму "Омікрону".

Відповідна заява за результати засідання організації 19 січня оприлюднена на сайті.

Там зазначили, що запобіжні заходи мають "ґрунтуватися на оцінюванні ризиків та не допускати фінансового тягаря для осіб, які здійснюють міжнародні поїздки".

Комітет також рекомендує не вимагати підтвердження вакцинації від COVID-19 для міжнародних поїздок через обмежений глобальний доступ та несправедливий розподіл вакцин від коронавірусу.

"Країнам варто розглянути підхід з полегшення міжнародних поїздок шляхом скасування або зміни заходів, таких як вимоги щодо тестування та/або карантину, коли це доречно, відповідно до керівництва ВООЗ", – ідеться у повідомленні.

Водночас пандемія залишається загрозою для нормального функціонування світового господарства, тому ВООЗ поставила за ціль вакцинувати не менше 70% населення планети задля утворення "колективного" імунітету.

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