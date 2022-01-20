ВООЗ порадила країнам послабити туристичні обмеження через їх шкоду економіці

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала державам скасувати чи послабити обмеження на міжнародні подорожі, бо вони шкодять економіці та не допомагають стримувати поширення штаму "Омікрону".
Відповідна заява за результати засідання організації 19 січня оприлюднена на сайті.
Там зазначили, що запобіжні заходи мають "ґрунтуватися на оцінюванні ризиків та не допускати фінансового тягаря для осіб, які здійснюють міжнародні поїздки".
Комітет також рекомендує не вимагати підтвердження вакцинації від COVID-19 для міжнародних поїздок через обмежений глобальний доступ та несправедливий розподіл вакцин від коронавірусу.
"Країнам варто розглянути підхід з полегшення міжнародних поїздок шляхом скасування або зміни заходів, таких як вимоги щодо тестування та/або карантину, коли це доречно, відповідно до керівництва ВООЗ", – ідеться у повідомленні.
Водночас пандемія залишається загрозою для нормального функціонування світового господарства, тому ВООЗ поставила за ціль вакцинувати не менше 70% населення планети задля утворення "колективного" імунітету.
Що відомо
- Всесвітня організація охорони здоров’я планує вакцинувати проти COVID-19 70% людей у світі до початку липня 2022 року.
- Про новий штам коронавірусу, який вперше виявили на півдні Африки, британські вчені повідомили 24 листопада. Він характеризується великою кількістю мутацій у шиповидному білку, що може ускладнити його нейтралізацію антитілами, сприяти швидкому поширенню та стійкості до наявних вакцин.
- Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях. Водночас міністр охорони здоров’я ПАР Джо Фаала заявив, що інфікованих штамом "Омікрон" в 11 разів рідше кладуть у лікарні, ніж інфікованих "Дельтою".
- За попередніми даними, більшість вакцин не забезпечують дієвий захист від інфікування "Омікроном", але запобігають тяжкому перебігу хвороби й госпіталізаціям. Крім того, підвищує дієвість щеплень третя (бустерна) доза.
- Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж "Дельтою", підрахувало Управління з питань охорони здоров'я Великої Британії.
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