В Україні нова хвиля пандемії коронавірусу. За оцінками МОЗ, кількість нових інфікувань досягне пікових результатів і становитиме 40 – 60 тисяч на добу. Таким чином, є ймовірність того, що більшість регіонів України в черговий раз опиняться в "червоній зоні" і офісних працівників переведуть на віддалену роботу.

Наскільки віддалена робота є ефективною та як впливає на розвиток інновацій – у матеріалі Суспільного.

Неочікуване підвищення продуктивності

Пандемія COVID-19 навесні 2021 року спричинила переведення більшої частини офісних робітників на віддалену роботу, пришвидшивши інновації у цій сфері і відхід від традиційної офісної роботи на повний робочий день. Компанії намагалися "втриматися на плаву", тому швидкими темпами запроваджували технології, які дозволяли віддалений доступ до інформації, відеоконференції і дзвінки, а також різноманітні сервіси для швидкого обміну особистими чи груповими повідомленнями.

На той момент усі очікували, що віддалена робота призведе до зниження результативності, втім, дослідження проведене спеціалістами американської IT-компанії Okta, свідчать про значне підвищення продуктивності їхніх співробітників після переведення на віддалену роботу. У травні 2021 року дослідження Mercer показало, що 70% компаній заявили, що планують прийняти гібридну модель. Facebook, Square, Twitter, Slack і Quora оголосили про надання їхнім співробітникам опції переходу на постійну віддалену роботу.

АР 70% компаній заявили, що планують прийняти гібридну модель: онлайн-роботи та роботи з офісу

У першу чергу таке рішення пов’язане з тим, що віддалена робота дозволяє працівникам покращити баланс "приватне життя – робота" завдяки зсуву робочого графіка відповідно до потреб догляду за дітьми та відсутності необхідності витрачати час на дорогу.

Як це вплине на інноваційність

Робота з дому унеможливила спонтанні взаємодії і обмін думками, як це було в часи, коли люди фізично приходили до офісу і мали можливість перекинутися кількома словами з колегою.

"Через відсутність спонтанних зв’язків і взаємної довіри у командах рідше виникатимуть нові ідеї".

"Успішні новатори будують фундамент довіри навколо мікровзаємодій, які відбуваються на робочому місці, а крива Аллена показує: якщо ви не бачите когось віч-на-віч, ви не співпрацюєте з ним", – говорить програмний директор Oxford Cyber ​​Futures Девід Шрієр у коментарі Stamford Advocate. У більш тривалій перспективі це може призвести до занепаду інновацій, адже через відсутність спонтанних зв’язків і взаємної довіри у командах рідше виникатимуть нові ідеї.

Втім, дослідження проведене науковцями з Бонна (Німеччина) свідчить, що співробітники, які працюють вдома, навряд чи будуть менш інноваційними. У звіті йдеться, що відеоконференції між членами команди можуть компенсувати потенційний негативний вплив на здатність співробітників знаходити нестандартні рішення, коли колеги працюють віддалено один від одного.

"Відеоконференції допомагають зменшити розрив у творчій продуктивності", – вважає один із авторів згаданого дослідження Бернд Ірленбуш. Тому менеджерам різного рівня варто використовувати цей інструмент для стимулювання злагодженої роботи в командах.

Використання електронної пошти шкодить порозумінню співробітників.

Які ще інструменти варто взяти на озброєння

Дослідження опубліковане у Group Dynamics: Theory, Research, and Practice свідчить, що використання електронної пошти шкодить взаєморозумінню між співробітниками. Інше дослідження, проведене науковцями з Гарвардської школи бізнесу показало, що спілкування телефоном і відеозв’язком більш наближені до персональних розмов і позитивно впливають на продуктивність колективу, ніж спілкування за допомогою електронної пошти і коротких повідомлень.

Результати дослідження, яке проводили науковці із США протягом першого року пандемії коронавірусу, свідчать, що в більшості компаній після переходу на віддалену роботу працівники переважно використовували асинхронні медіа – написання електронних листів та миттєвих повідомлень. Втім, корпорації, які стимулювали проведення відеоконференцій та відеодзвінків між співробітниками, демонстрували кращу продуктивність та креативність, у порівнянні з іншими. Автори дослідження припускають, що текстові повідомлення ускладнюють сприйняття інформації, оскільки виключають можливість поточних запитань або уточнень.

Що буде далі

Пандемія коронавірусу стимулювала впровадження інновацій практично в кожну сферу життя людини: від обслуговування клієнтів, до навчання і віртуальних банківських послуг. З часом темпи розвитку інновацій знизилися, що змушує науковців припускати, що це було спричинено роботою з дому. Натомість експерти, які брали участь у щорічному Світовому економічному форумі, вважають, що відтік інвестицій, а не віддалена робота, був причиною спаду інноваційності під час локдауна.

Ще один виклик – співробітники неохоче повертаються до офісів на повний робочий день після багатьох місяців віддаленої роботи, зазначає професор менеджменту у бізнес-школі Вортона (Пенсильванія, США). Тому компаніям доведеться впроваджувати нові технології та адаптувати структури і процеси відповідно до тенденції переходу на віддалену роботу. Це допоможе зберегти персонал і залишатися конкурентоспроможними на ринку талантів.

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