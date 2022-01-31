Джонсон поговорить із Путіним та відвідає Київ. Коли це станеться

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує поспілкуватись телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним напередодні свого візиту до України, який має відбутися 1 лютого.

Про це повідомляє The Independent.

Як зазначає видання, у розмові Джонсон хоче закликати Путіна "відійти від краю прірви" на тлі дій Росії, яка продовжує накопичувати свої війська поблизу Українського кордону.

"Очікується, що прем'єр-міністр поговорить з президентом Путіним сьогодні вдень", – сказав журналістам речник Джонсона.

У своєму виступу перед запланованим дзвінком Джонсон заявив, що у разі вторгнення Путін зіткнеться із "жорстоким та кривавим" опором народу України. Він також наголосив, що напад Росії на Україну стане "абсолютною катастрофою для всього світу".

"Я думаю, що вторгнення в Україну – будь-яке вторгнення в Україну за межі території, яку Росія вже захопила у 2014 році, – було б абсолютною катастрофою для всього світу, і насамперед для Росії", — підкреслив політик.

При цьому у вівторок, 1 лютого, Джонсон планує відвідати Київ з одноденним візитом. Разом із ним до України приїде міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Раніше візит до України на тлі загрози російського вторгнення анонсував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який 1 лютого проведе у Києві перемовини з керівництвом України. 7-8 лютого до України прибудуть міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан разом з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Що відомо

Канада виділить на підтримку України 340 мільйонів доларів. Також країна розширить свою військову навчальну місію Unifier в Україні та готова надати нелетальне озброєння.

Британський прем'єр повідомив, що запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.

запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною. На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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