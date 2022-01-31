Президент США Джо Байден прагне домовитися з Катаром про постачання газу до Європи на випадок вторгнення Росії в Україну та відмову від російських енергоносіїв. Зустріч президента США Байден та еміра Катару Таміма бін Хамада Аль Тані має відбутися у Вашингтоні 31 січня.

Про це повідомляє The Associated Press.

Видання повідомляє, що Катар є другим найбільшим експортером зрідженого газу у світі. Вважається, що лідер Катар погодиться на пропозицію Байдена, але не зможе повністю перекрити постачання газу до Європи, якщо постачання російського газу припиниться. Раніше Катар вже допоміг Сполученим Штатам під час евакуації з Афганістану.

"Катар бачить це як можливість ще більше покращити відносини з США після Афганістану, — каже Єшар Аль-Малекі, економіст з питань енергетики у Інституті Близького Сходу (Middle East Institute) у Вашингтоні, — але це буде важко зробити, оскільки надлишку пропозиції немає".

Катар вже постачає максимально можливі для себе об’єму газу — в основному до Азії. І навіть якщо деякі американські союзники США, такі як Індія, Японія та Південна Корея, погодяться відмовитися від певних об’ємів газу на користь Європи, це матиме невеликий вплив на пом’якшення удару від припинення енергопостачання, каже економіст.

Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

26 січня США передали Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України до Альянсу.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що у разі початку агресії Росії щодо України газогін "Північний потік-2" не зможе почати працювати. За його словами, можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями.

В Amnesty International попередили, що вторгнення Росії в Україну матиме руйнівні наслідки для всього регіону. При цьому в організації заявили, що РФ звикла нехтувати міжнародним гуманітарним правом під час ведення бойових дій.

28 січня конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Еймі Бера повідомив, що члени Конгресу США не очікують на швидке ухвалення законопроєкту, який передбачає надання Україні статусу "НАТО Плюс". Цей документ дозволяє спростити та пришвидшити продаж Україні окремих американських оборонних товарів та послуг.

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