Найближчим часом Україна не отримає статус "НАТО Плюс" — конгресмени США

Члени Конгресу США не очікують на швидке ухвалення законопроєкту, який передбачає надання Україні статусу "НАТО Плюс", необхідного, щоб спростити та пришвидшити продаж Україні окремих американських оборонних товарів та послуг.

Про це 28 січня під час брифінгу у Києві заявив учасник делегації, конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Еймі Бера, повідомляє кореспондент Суспільного Артем Зябкін.

"Я думаю, що це не пройде через Палату (представників — ред.) досить швидко і в координації із Сенатом, тому що ми хочемо надати президентові Байдену і його адміністрації повноту влади та всі інструменти, аби надати ресурси українському урядові, необхідні для захисту", — зазначив Бера.

Своєю чергою, демократ від штату Род-Айленд Девід Сісіллін наголосив що є чітко прописані стандарти для вступу в НАТО, і таке рішення прийматимуть лише чинні члени Альянсу та держави, які прагнуть до нього.

"Володимир Путін чи будь-хто інший не диктуватиме членам НАТО, хто може вступити, а хто ні, та в який час це відбудеться", — підкреслив він.

Що відомо

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що питання членства України в НАТО сьогодні залежить не лише від України, але й від її партнерів.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

Європейський центробанк закликав європейські банки розробити план дій на випадок запровадження санкції проти Росії, зокрема відключення від системи Swift.

У разі початку агресії Росії щодо України, газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями

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