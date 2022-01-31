Сполучені Штати скликають засідання Ради безпеки ООН через нарощування російських військ біля кордонів України. Публічне обговорення цієї теми у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку має відбутися у понеділок, 31 січня. США та їх європейські союзники побоюються вторгнення Росії до України. Ключове питання цього засідання полягає в тому, щоб Росія пояснила надзвичайне нарощування військової потужності біля кордонів України та інші загрози із дестабілізації. Росія не може ветувати розгляд на засіданні Радбезу ООН питання агресії проти України, оскільки право вето не поширюється на процедурні моменти. Чи стає меншою загроза вторгнення Росії, розповів в ефірі Українського радіо дипломат, експерт-міжнародник Ярослав Войтко.

Чи пояснюватиме Росія свої наміри?

"Росія пояснювати свої дії не хоче, вважаючи, що має право біля своїх кордонів робити все, що завгодно. Однак це перейшло ті рамки, коли можна спокійно спостерігати за цими процесами, які відбуваються", — пояснив міжнародник.

Представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд після консультацій з Україною і партнерами сказала: “Ми послухаємо те, що нам має сказати Росія, але не будемо відволікатися на дезінформацію, яка дуже характерна для російських представників не тільки в ООН, а й в інших міжнародних організаціях”.

Чи має ООН ефективні механізми впливу на безпекову ситуацію у світі?

"ООН має механізми впливу. Із шести постійних органів ООН, Радбез якраз той орган, рішення якого мають бути виконані. Рішення усіх інших органів, як-от Генеральна Асамблея, мають рекомендаційний характер, а рішення Радбезу — обов’язковий. Єдине, потрібен консенсус п’яти основних членів Радбезу ООН, до яких входить і Російська Федерація", — пояснив експерт.

Він вважає, що світове співтовариство повинно вже якось вирішити питання, чому Росія є постійним членом Ради безпеки ООН.

"Якщо згадати статут Об′єднаних націй, то там до цього часу постійним членом є Радянський Союз, а ніяк не Російська Федерація. Просто є така домовленість, але вона, як видно, себе не дуже виправдовує", — зауважив експерт.

"Росія звинувачує США в тому, що тема нинішнього засідання надумана, росіяни прямо кажуть, мовляв, от у США є певні підозри, що не мають жодних підстав, і тому вони хочуть “пропіаритися” і це питання вирішити. І це в той час, коли західний світ стурбований, що в центрі Європи може виникнути нова війна. Війна вже триває, але Захід боїться, щоб не було ескалації. Саме таку мету переслідують США та західні партнери", — додав він.

Про перспективи засідань ООН

"Краще дипломатичні зусилля, аніж потім така агресія станеться та Україні потрібно буде вживати інших заходів військовим шляхом за допомогою тої зброї, що передали нам західні союзники", — пояснив Ярослав Войтко.

Він вважає, що це засідання — ще один крок для з'ясування дипломатичних відносин і він буде не зайвий.

Про розбіжності між США та Україною

"Стрімкого погіршення взаємин між США та Україною не повинно бути. Єдине, справді є необачні заяви як президента України Зеленського, так і пана Арахамії. Якщо є певні розбіжності в поглядах партнерів чи в політичних оцінках (а в нас є Хартія стратегічного партнерства зі США), то такі ситуації варто вирішувати дипломатичним шляхом", — переконаний Войтко.

"Якщо всі держави світу, які нас підтримують, кажуть, що агресія можлива, а лише Росія та Україна висловлюються, що нападу не буде, то на чиєму боці тоді ми виступаємо. Це трохи неприємна ситуація", — додав він.

Про вплив Китаю на Росію

"Надто потужного впливу Китай на Росію можливо і не має, але Росії важливо, щоб на її східному фланзі було спокійно. Ми бачимо, що вплив Росії в економічному житті дуже незначний", — зазначив Войтко.

Однак експерт висловив сподівання, що у зв′язку з проведенням Олімпіади в Пекіні, Китай попросив Росію не поводити поки воєнних дій.

"Водночас ми пам′ятаємо і Олімпіаду 2008 року, коли Росія якраз в цей період провела агресію проти Грузії. Я думаю, Путін буде прислухатися до керівництва Китаю", — аргументував експерт.

Про результати зустрічі радників нормандської четвірки

"Я оцінюю результати зустрічі радників 26 січня у Парижі дуже скромно і дуже неоднозначно. Про це говорять і чимало експертів. Невідомо, що має відбутися за ці два тижні. Єдине про що домовилися, це що буде продовжено зусилля щодо припинення вогню на Донбасі. Але російська сторона, яка не вважає себе стороною конфлікту, і далі буде проводити свою лінію і наполягатиме, щоб політичні аспекти, такі як вибори на Донбасі відбувалися до того, як звідти будуть виведені російські війська", — підсумував експерт-міжнародник Ярослав Войтенко.

Що відомо

29 січня у Міністерстві оборони Росії заявили, що війська Західного воєнного округу (ЗВО) завершили перевірку боєздатності та повертаються до місць постійної дислокації.

Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.

У Середземному морі розпочалися масштабні військові навчання військово-морських сил НАТО "Нептун Страйк-22".

19 січня 2022 року з'явилося повідомлення про перехід шести великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів РФ. Існує імовірність, що вони прямують до Середземного моря.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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