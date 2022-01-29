Заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала інформацію ЗМІ про спрямування Росією запасів крові ближче до українських кордонів. Вона назвала це "елементом інформаційно-психологічної війни".

Про це Маляр повідомила у Facebook.

"Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону.Ця інформація не відповідає дійсності. Такі "новини" є елементом інформаційно-психологічної війни", – написала вона.

На думку заступниці голови оборонного відомства, ця інформація має на меті посіяти паніку і страх серед українців.

Напередодні, 28 січня, агентство Reuters із посиланням на трьох неназваних американських посадовців повідомило, що Росія начебто переміщує до українських кордонів запаси крові та інших медичних матеріалів, які дозволять їй лікувати поранених. Чинні та колишні посадовці вважають, що постачання крові є чітким показником готовності Росії до вторгнення в Україну.

Що відомо

29 січня у Міноборони Росії заявили, що війська Західного воєнного округу завершили перевірку боєздатності та повертаються до місць постійної дислокації.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

Президент США Джозеф Байден заявив, що Штати найближчим часом перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи на тлі зростання побоювань щодо можливого вторгнення Росії в Україну.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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