12-річий хлопець самотужки дбає про безпритульних собак

Історія про 12-річного хлопця, який самотужки дбає про безпритульних собак. Суспільне та проєкт Голоси дітей підготували 12 історій дітей, які, попри війну, йдуть до мрій.

Хлопець дуже любить собак. Після того як його чотирилапий друг отруївся, родина поки не наважується заводити ще одного собаку. Натомість малий взявся самотужки годувати усіх безпритульних тварин у місті.

Щодня Данило ходить містом з пакетом корму і кличе собак. Ті його зовсім не бояться. Їжу беруть просто з рук.

"Перша наша собака вкусила мене й бабусю. Тримати її було небезпечно. Потім у нас була Ляля. Вона отруїлася. Одна жінка робила із зіпсованого фаршу тюфтельки, клала туди щурячу отруту та розкидала по місту. Ще була Герда. Вона була прикольна, довгенька, з бородою. Мені це подобалося. Вона теж отруїлася. Ми з нею мучилися два дні. Я чекав на ветеринара о 5-й ранку під під’їздом з нею на руках, але врятувати не встигли", ー розповідає Данило.

Данило розповів, що мріє про свого песика, але мама поки не наважується. Дуже складно було втрачати кудлатих у минулому. Про захоплення сина знає. Годувати безпритульних тварин не заохочує, але й не забороняє. З війною, каже, собак у місті побільшало.

"Собак, можна сказати, покинули напризволяще. Вони прибігають сюди, голодні. Дивляться такими очима, ледь не плачуть", – розповідає мама Данила Світлана Харченко.

Перед тим, як вийти на прогулянку, Данило збирає рюкзак, куди обов’язково кладе торбинку з кормом для собак. Хлопець об’їжджає знайомі міста велосипедом. Собаки збігаються на знайомий голос і охоче ласують гостинцями.

"Раніше вони були в одному місці. Я завжди приходив туди й годував їх. А тепер у них цуценята виросли, вони всі бігають містом. Я б хотів відкрити притулок, але не маю такої можливості, я ж іще дитина", – додав хлопець.

Корм Данило купує у магазині на свої кишенькові гроші. А от як їх заробити ідею підказав дядько хлопця. Вони рибалять.

"Улітку я цілий день проводжу на нашому водосховищі. Частенько доводилося вставати десь о 2:00 чи 3:00 ночі. Наловивши риби, кладу її в пакет та їду додому. Якщо вона маленька, я її продаю. А якщо вона більш-менш велика, буває й така, я беру миску і засолюю її", – додав хлопець.

Данило розповів, що раніше продавав свій улов на базарі. Та віднедавна він це робить через групу у Вайбері. Пише оголошення, а місцеві купують. Замовлення розвозить на велосипеді.

Друзі захоплення хлопця не розділяють. Деякі навіть соромляться і проходять повз, коли той годує безпритульних собак. Удають, що його не знають. Є й такі, що відкрито глузують над ним.

Данила засмучує така поведінка однолітків. Він їх не розуміє, бо щиро любить тварин та хоче їм допомагати. Собаки також інколи кусають, але і це хлопця не зупиняє. Його мрія – спіймати багато риби, продати її та нагодувати всіх собак у місті.

Читайте також

Беру участь в конкурсах, аби місто помітили: історія про жительку Гірського, яка ліпить скульптури

17 разова чемпіонка України: історія про спортсменку, яка у 12 років переїхала заради мрії

В першу чергу художник, а лише потім витинанкар: історія про витинанкаря з Донбасу

Акордеонист з Донбасу у 9 років підкорив світ

Юний житель Луганщини агітує всіх позбуватись пакетів і пластику

Хлопець з прифронтового Нью-Йорка бореться за нове футбольне поле

Юнак з Торецька хоче відновити авіаракетомоделювання

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber