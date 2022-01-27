27 січня о 10:15 та об 11:15 на електронну пошту поліції надійшли два анонімні повідомлення про замінування будівлі Миколаївської міськради.
Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції у Миколаївській області Інна Парфенова.
На місці працюють профільні служби. Співробітники поліції перевіряють будівлю та прилеглу до неї територію на наявність вибухонебезпечних предметів.
Станом на 11:50 тривають перевірки адмінбудівлі. Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного Валентина Гурова.
За інформацією кореспондентів Суспільного, станом на 12:15 депутати міськради перебувають у сесійній залі.
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Що відомо
- 27 січня о 12:00, згідно з розпорядженням міського голови, мала розпочатися 12-та сесія Миколаївської міськради. Початок засідання довелося відкласти через повідомлення про мінування.
- 26 січня анонім сповістив про "мінування" будівлі Миколаївського апеляційного суду.
- 25 січня поліція перевіряла будівлю Миколаївської міськради на наявність вибухівки. Повідомлення про "замінування" виявилося хибним.
- Повідомлення про мінування шкіл відбуваються з понеділка, 10 січня. 12 січня "мінували" школи №36, №31 та №3. 13 січня було повідомлення про "мінування" школи №46. 14 січня — школи №19, №20, №46, №56. 17 січня повідомили про замінування усіх навчальних закладів Миколаєва. 19 січня "мінували" школи № 19, школи № 46, школи № 56. 21 січня "замінували" гімназію №41. 24 січня "замінували" усі навчальні заклади міста.
- За словами речниці Міністерства внутрішніх справ Матвєєвої, з початку 2022 року надійшло 339 повідомлень про замінування, з них 306 повідомлень отримали електронною поштою, 27 – телефоном і шість – особисто або поштою. І це половина всіх таких повідомлень, отриманих за весь 2021 рік. Правоохоронці перевірили 3 183 об’єкти. Вибухонебезпечних предметів не виявили.
- Президент Володимир Зеленський 25 березня підписав Закон "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" № 1292-ІХ.
- Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров’я, або закладів освіти (таке діяння карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років).
- До восьми років позбавлення волі призначатимуть тим, хто повідомив про неправдиве замінування, зокрема, шкіл, дитсадків, лікарень та будівель органів влади. Раніше за такі повідомлення загрожувало щонайбільше шість років.