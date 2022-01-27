27 січня о 10:15 та об 11:15 на електронну пошту поліції надійшли два анонімні повідомлення про замінування будівлі Миколаївської міськради.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції у Миколаївській області Інна Парфенова.

На місці працюють профільні служби. Співробітники поліції перевіряють будівлю та прилеглу до неї територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Станом на 11:50 тривають перевірки адмінбудівлі. Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного Валентина Гурова.

За інформацією кореспондентів Суспільного, станом на 12:15 депутати міськради перебувають у сесійній залі.

Інформація оновлюється...

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