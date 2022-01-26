У Миколаєві 26 січня до поліції надійшло анонімне повідомлення про "замінування" Миколаївського апеляційного суду.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Національної поліції у Миколаївській області Тетяна Петрова.

Також інформацію про замінування опублікували на сторінці суду у Facebook.

На місці працюють правоохоронці, які обстежують будівлі та прилеглу до них територію. Працівників та відвідувачів суду евакуювали.

Станом на 14:00 Апеляційний суд відновив свою роботу.

"Під час огляду приміщень вибухових речовин, які б загрожували життю та здоров'ю працівникам і відвідувачам суду, не виявили", — повідомили у суді.

Що відомо

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