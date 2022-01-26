У Миколаєві 26 січня до поліції надійшло анонімне повідомлення про "замінування" Миколаївського апеляційного суду.
Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Національної поліції у Миколаївській області Тетяна Петрова.
Також інформацію про замінування опублікували на сторінці суду у Facebook.
На місці працюють правоохоронці, які обстежують будівлі та прилеглу до них територію. Працівників та відвідувачів суду евакуювали.
Станом на 14:00 Апеляційний суд відновив свою роботу.
"Під час огляду приміщень вибухових речовин, які б загрожували життю та здоров'ю працівникам і відвідувачам суду, не виявили", — повідомили у суді.
Що відомо
- Повідомлення про мінування шкіл відбуваються з понеділка, 10 січня. 12 січня "мінували" школи №36, №31 та №3. 13 січня було повідомлення про "мінування" школи №46. 14 січня — школи №19, №20, №46, №56. 17 січня повідомили про замінування усіх навчальних закладів Миколаєва. 19 січня "мінували" школи № 19, школи № 46, школи № 56. 21 січня "замінували" гімназію №41. 24 січня "замінували" усі навчальні заклади міста.
- За словами речниці Міністерства внутрішніх справ Матвєєвої, з початку 2022 року надійшло 339 повідомлень про замінування, з них 306 повідомлень отримали електронною поштою, 27 – телефоном і шість – особисто або поштою. І це половина всіх таких повідомлень, отриманих за весь 2021 рік. Правоохоронці перевірили 3 183 об’єкти. Вибухонебезпечних предметів не виявили.
- Президент Володимир Зеленський 25 березня підписав Закон "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" № 1292-ІХ.
- Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров’я, або закладів освіти (таке діяння карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років).
- До восьми років позбавлення волі призначатимуть тим, хто повідомив про неправдиве замінування, зокрема, шкіл, дитсадків, лікарень та будівель органів влади. Раніше за такі повідомлення загрожувало щонайбільше шість років.