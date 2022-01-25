25 січня на електронну адресу Нацполіції у Миколаївській області надійшло повідомлення про "мінування" всіх шкіл у Миколаєві, будівлі міської ради та деяких супермаркетів.
Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції Інна Парфенова.
За словами Інни Парфенової, на місці працювали профільні служби. Правоохоронці перевірили будівлі та прилеглі до них території.
Станом на 13:30 перевірку завершили. Вибухонебезпечних предметів не виявили.
Що відомо
- Повідомлення про мінування шкіл відбуваються з понеділка, 10 січня. 12 січня "мінували" школи №36, №31 та №3. 13 січня було повідомлення про "мінування" школи №46. 14 січня — школи №19, №20, №46, №56. 17 січня повідомили про замінування усіх навчальних закладів Миколаєва. 19 січня "мінували" школи № 19, школи № 46, школи № 56. 21 січня "замінували" гімназію №41. 24 січня "замінували" усі навчальні заклади міста.
- За словами речниці Міністерства внутрішніх справ Матвєєвої, з початку 2022 року надійшло 339 повідомлень про замінування, з них 306 повідомлень отримали електронною поштою, 27 – телефоном і шість – особисто або поштою. І це половина всіх таких повідомлень, отриманих за весь 2021 рік. Правоохоронці перевірили 3 183 об’єкти. Вибухонебезпечних предметів не виявили.
- Президент Володимир Зеленський 25 березня підписав Закон "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" № 1292-ІХ.
- Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров’я, або закладів освіти (таке діяння карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років).
- До восьми років позбавлення волі призначатимуть тим, хто повідомив про неправдиве замінування, зокрема, шкіл, дитсадків, лікарень та будівель органів влади. Раніше за такі повідомлення загрожувало щонайбільше шість років.