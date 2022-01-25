25 січня на електронну адресу Нацполіції у Миколаївській області надійшло повідомлення про "мінування" всіх шкіл у Миколаєві, будівлі міської ради та деяких супермаркетів.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції Інна Парфенова.

За словами Інни Парфенової, на місці працювали профільні служби. Правоохоронці перевірили будівлі та прилеглі до них території.

Станом на 13:30 перевірку завершили. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

Що відомо

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