Делегація України для зустрічі радників лідерів Нормандської четвірки прибула до Парижу. Зустріч відбудеться 26 січня.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Твіттері.

"Прилетів до Парижу у складі української делегації на зустріч політичних радників лідерів Нормандського формату. Нарешті вдалося розблокувати цей формат – і це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання. Сподіваюсь на конструктивний діалог в інтересах", – написав Андрій Єрмак.

Зустріч політичних радників України, Франції, Німеччини та Росії відбудеться у Парижі 26 січня.

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