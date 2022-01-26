Делегація України для зустрічі радників лідерів Нормандської четвірки прибула до Парижу. Зустріч відбудеться 26 січня.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Твіттері.
"Прилетів до Парижу у складі української делегації на зустріч політичних радників лідерів Нормандського формату. Нарешті вдалося розблокувати цей формат – і це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання. Сподіваюсь на конструктивний діалог в інтересах", – написав Андрій Єрмак.
Зустріч політичних радників України, Франції, Німеччини та Росії відбудеться у Парижі 26 січня.
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Що відомо
- Радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрінуться в Парижі 26 січня для обговорення ситуації на Донбасі.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 12 січня в Кремлі відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про необхідність проведення нового "нормандського саміту" для досягнення миру на Донбасі. Там вважають, що Україна має "предметно виконати попередні домовленості" для наступного саміту.
- 14 січня Андрій Єрмак заявив, що Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії. У коментарі "РИА Новости" речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не отримувала таких пропозицій.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
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