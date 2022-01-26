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Українська делегація прибула в Париж на зустріч радників лідерів Нормандської четвірки
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Українська делегація прибула в Париж на зустріч радників лідерів Нормандської четвірки

Максим Свєженцев
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Українська делегація прибула в Париж на зустріч радників лідерів Нормандської четвірки УНІАН

Делегація України для зустрічі радників лідерів Нормандської четвірки прибула до Парижу. Зустріч відбудеться 26 січня.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Твіттері.

"Прилетів до Парижу у складі української делегації на зустріч політичних радників лідерів Нормандського формату. Нарешті вдалося розблокувати цей формат – і це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання. Сподіваюсь на конструктивний діалог в інтересах", – написав Андрій Єрмак.

Зустріч політичних радників України, Франції, Німеччини та Росії відбудеться у Парижі 26 січня.

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