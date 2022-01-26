Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було й не буде — Єрмак

На тлі повідомлень у ЗМІ про можливі переговори радників країн-лідерів "нормандського формату" з ватажками "ЛДНР" голова Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що жодних прямих переговорів із маріонетковими очільниками з ОРДЛО буде.

"Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам. Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було й не буде", — написав Єрмак у Facebook.

Як відомо, глава Офісу президента представлятиме державу на зустрічі політичних радників країн "нормандської четвірки", що відбудеться 26 січня в Парижі.

"Ми говоритимемо про відновлення режиму повного припинення вогню, який, на жаль, працює з великими порушеннями. Говоритимемо про гуманітарні питання, про відкриття пропускних пунктів і про майбутню роботу "Нормандського формату", — зазначив Андрій Єрмак.

Він додав, що будь-які рішення у форматі приймаються виключно на зустрічах лідерів країн, а переговори делегацій мають виключно консультаційний характер.

"У "Нормандському форматі" право затверджувати будь-які документи мають лише лідери держав. Усе інше – консультаційні моменти. Сьогодні ми будемо відстоювати українську позицію. Але її формуєте не ви, а український народ", — пояснив Єрмак.

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