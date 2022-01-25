Деякі країни Європейського Союзу під час обговорення ймовірних нових антиросійських санкцій на випадок вторгнення РФ в Україну попросили зробити винятки для низки банків Росії, а також для вже укладених контрактів із російською стороною.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела серед офіційних посадовців Євросоюзу, зокрема, країни запропонували захистити від санкцій угоди в енергетичній сфері.

"Кілька великих західних держав-членів ЄС звернулися із проханням про винятки в межах деяких із запропонованих заходів", — йдеться у повідомленні.

Відповідно до джерел Bloomberg, вони запропонували впровадити "перехідні періоди" та винятки для окремих банків, угод, пов'язаних з енергетикою, а також для вже наявних контрактів, укладених із Росією.

При цьому уряди країн ЄС намагаються вирішити, які конкретні дії, окрім прямого військового нападу на Україну, мають стати підставою для впровадження санкцій проти Росії, зазначає видання. Серед них розглядаються дезінформація, кібератаки, обмеження постачання газу та спроби дестабілізувати уряд України.

"Європейські країни дотримуються різних поглядів на те, які політичні, економічні чи фінансові санкції мають бути накладені на Росію, якщо вона діятиме проти України, опираючись тиску з боку США, які вимагають заздалегідь узгодити заходи як фактор стримування", — стверджує Bloomberg.

Водночас ЄС та США все ще обговорюють терміни впровадження санкцій, пише видання.

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