Деякі країни Європейського Союзу під час обговорення ймовірних нових антиросійських санкцій на випадок вторгнення РФ в Україну попросили зробити винятки для низки банків Росії, а також для вже укладених контрактів із російською стороною.
Як повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела серед офіційних посадовців Євросоюзу, зокрема, країни запропонували захистити від санкцій угоди в енергетичній сфері.
"Кілька великих західних держав-членів ЄС звернулися із проханням про винятки в межах деяких із запропонованих заходів", — йдеться у повідомленні.
Відповідно до джерел Bloomberg, вони запропонували впровадити "перехідні періоди" та винятки для окремих банків, угод, пов'язаних з енергетикою, а також для вже наявних контрактів, укладених із Росією.
При цьому уряди країн ЄС намагаються вирішити, які конкретні дії, окрім прямого військового нападу на Україну, мають стати підставою для впровадження санкцій проти Росії, зазначає видання. Серед них розглядаються дезінформація, кібератаки, обмеження постачання газу та спроби дестабілізувати уряд України.
"Європейські країни дотримуються різних поглядів на те, які політичні, економічні чи фінансові санкції мають бути накладені на Росію, якщо вона діятиме проти України, опираючись тиску з боку США, які вимагають заздалегідь узгодити заходи як фактор стримування", — стверджує Bloomberg.
Водночас ЄС та США все ще обговорюють терміни впровадження санкцій, пише видання.
Що відомо
- Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем, та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої.
- На думку міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- У Сенаті США підготували чотири законопроєкти про санкції проти РФ на тлі нарощування нею агресії. Перший, підготовлений сенатором Тедом Крузом, був відхилений у Сенаті 13 січня. Ще один авторства демократа Боба Менендеса (і який підтримує Білий дім) має бути розглянутий у Сенаті. Свою ініціативу анонсував і демократ Марко Рубіо. Головна відмінність документів — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.
- Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції, якщо вона нападе на Україну, заявив представник Данії 24 січня у Брюсселі. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
- Сполучені Штати не виключать запровадження персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у випадку, якщо РФ нападе на Україну. Про це заявив президент США Джозеф Байден,
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