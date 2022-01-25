США розглядають запровадження санкцій проти Путіна — Байден

Сполучені Штати не виключать запровадження персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у випадку, якщо РФ нападе на Україну.

Про це заявив президент США Джозеф Байден, повідомляє AFP.

"Байден заявив, що розгляне персональні санкції проти Путіна, якщо Росія вторгнеться в Україну", — йдеться у повідомленні.

При цьому Байден додав, що війська США чи НАТО не мають наміру входити на територію України, зазначає видання. Під час брифінгу 25 січня про це також заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Наміру, зацікавленості чи бажання президента (США — ред.) направляти війська в Україну немає", — зазначила Джен Псакі.", — зазначила вона.

Що відомо

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

"Підтримувати всіма можливими способами". Що кажуть західні політики про допомогу Україні

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу