США розглядають запровадження санкцій проти Путіна — Байден

Сполучені Штати не виключать запровадження персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у випадку, якщо РФ нападе на Україну.
Про це заявив президент США Джозеф Байден, повідомляє AFP.
"Байден заявив, що розгляне персональні санкції проти Путіна, якщо Росія вторгнеться в Україну", — йдеться у повідомленні.
При цьому Байден додав, що війська США чи НАТО не мають наміру входити на територію України, зазначає видання. Під час брифінгу 25 січня про це також заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
"Наміру, зацікавленості чи бажання президента (США — ред.) направляти війська в Україну немає", — зазначила Джен Псакі.", — зазначила вона.
Що відомо
- Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем, та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої.
- На думку міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- У Сенаті США підготували чотири законопроєкти про санкції проти РФ на тлі нарощування нею агресії. Перший, підготовлений сенатором Тедом Крузом, був відхилений у Сенаті 13 січня. Ще один авторства демократа Боба Менендеса (і який підтримує Білий дім) має бути розглянутий у Сенаті. Свою ініціативу анонсував і демократ Марко Рубіо. Головна відмінність документів — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.
- Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції, якщо вона нападе на Україну, заявив представник Данії 24 січня у Брюсселі. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
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