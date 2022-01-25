Поліція спростувала смерть одного з учасників акції ФОПів під Верховною Радою

Поліція Києва спростувала повідомлення про смерть одного з учасників акції фізичних осіб-підприємців під Верховною Радою, про що повідомили зокрема організатори протесту. Правоохоронці кажуть, що надали нібито загиблому чоловіку медичну допомогу.

Як стверджують правоохоронці, деякі учасники акції ФОПів під будівлею парламенту "поводили себе агресивно, намагалися прорвати кордон поліцейських на охоронювану територію ВРУ та вчинили штовханину".

"18 поліцейських та 3 учасників акції отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Учасників, які чинили супротив законним вимогам правоохоронців та вчиняли протиправні дії, доставили до Печерського управління поліції", — повідомили в поліції.

Правоохоронці розпочали два кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) та за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Ситуація під Верховною Радою, 25 січня 2022 року

Що відбулося під Радою

Під будівлею Верховної Ради 25 січня стались сутички між учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями. Під час протесту демонстранти прорвали огорожу навколо парламенту. Поліція застосувала сльозогінний газ. Учасники акції заявили про безстроковий протест, вони планують продовжити акцію завтра, 26 січня.

Акції руху "SaveФОП" тривають з минулого року. Учасники руху вимагають зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування. Мітингувальники зокрема закликають Раду ухвалити законопроєкти №5866 та №5866-1.

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Що відомо

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

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