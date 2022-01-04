З 1 січня фізичні особи-підприємці, які належать до I групи, а також ФОПи II і IV груп, що працюють у селі та задовольняють певним вимогам, звільнені від обов’язку застосовувати програмні реєстратори розрахункових операцій під час здійснення господарської діяльності. Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський в ефірі Українського радіо розповів, що чекає на ФОПів із початком 2022 року.

Чим відрізняються види касових апаратів

"Підприємець може використовувати будь-який вид касових апаратів, головне, щоб апарат був зареєстрований в установленому порядку в системі державної податкової служби", — розповів чиновник.

Він додав, що із розвитком цифрових технологій з’явилася можливість використовувати так звані програмні реєстратори розрахункових операцій.

"Тобто як касовий апарат можна використовувати будь-який ґаджет: від смартфона до планшета. Це значно спростило доступ, бо звичайний касовий апарат міг коштувати від 2 тисяч гривень до 70 тисяч гривень залежно від його виду", — пояснив Андрій Забловський.

Він зазначив, що електронні або програмні РРО надаються державною податковою службою безкоштовно.

"Є безліч інших сервісів, які допомагають використовувати телефон із підключеним інтернетом як програмний реєстратор розрахункових операцій. Зокрема нещодавно запустили Checkbox", — додав він.

"Чимало сервісів, що прив’язані до РРО, допомагають підприємцям фактично відмовитися від бухгалтера та автоматизувати процеси звітності. Тобто за мінімальну абонплату можна мати свого умовно свого "цифрового" бухгалтера", — підсумував чиновник.

Про ризики для підприємців

"Є певні побоювання серед підприємців, пов’язані з тим, що будь-які новації потребують часу для адаптації і пристосування. Якщо підприємець вчасно не зареєструється або буде неправильно використовувати касовий апарат, то на нього чекають штрафні санкції", — розповів керівник Секретаріату Ради підприємців.

Однак він заспокоїв, що на період карантинних обмежень пообіцяли не штрафувати підприємців.

"Зокрема до кінця карантину діє мораторій на перевірки ФОПів, але він не поширюється на касову дисципліну. Іншими словами, податкова має право перевірити, чи працює бізнес із РРО і застосувати санкції у разі порушень", — пояснив чиновник.

Він додав, що за певних умов при запуску РРО підприємцям знадобиться оформити додаткові документи.

"Для окремих категорій підприємців, зокрема для тих, які здійснюють торгівлю лікарськими засобами або складною побутовою технікою, що підлягає гарантійному обслуговуванню, потрібно вести облік товарних запасів", — зазначив Забловський.

Що відомо

Від нового року набирав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

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