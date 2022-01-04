Застосування касових апаратів: кому з ФОПів не потрібні РРО

Фізичні особи-підприємці (ФОП), які є платниками єдиного податку першої групи не зобов'язані застосовувати касові апарати, зокрема РРОРеєстратор розрахункових операцій (РРО) – пристрій, який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу..
Про це ідеться у роз'ясненні комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
Крім того, для платників єдиного податку другої-четвертої груп діють виключення, передбачені законодавствомСтаття 10 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР (далі – Закон № 265). На виконання вказаної статті Урядом прийнято Постанову "Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" №1336 від 23 серпня 2000 р. України. Тому вони також можуть працювати без застосування касових апаратів (за умови використання ними розрахункових книжок та КОРОКнига обліку розрахункових операцій).
З січня 2022 року касовий апарат зобов'язані використовувати ресторани, кафе, турагенції, туроператори, готелі, інтернет-магазини, продавці текстилю, магазини секонд-хенду, ювелірних виробів і всі фізособи-підприємці другої, третьої та четвертої груп, крім тих, що підпадають під виключення.
У комітеті також нагадали, що роздрібна торгівля на території сіл може здійснюватись без застосування РРОРеєстратор розрахункових операцій (РРО) – пристрій, який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу./ПРРО Програмний реєстратор розрахункових операцій(за умови використання ними розрахункових книжок та КОРО та сплати єдиного податку). Виключення не працює, якщо підприємець продає тютюн чи алкоголь або здійснює продаж будь-яких товарів чи послуг в Інтернеті.
Там також додали, у разі перевищення річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів суми 167 розмірів мінімальної заробітної плати, а це трохи більше мільйона гривень — застосування касових апаратів стане обов’язковим.
Що відомо
- Від нового року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.
- Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.
- У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.
- Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.
Читайте також
Касові апарати ФОП, зарплати лікарям та вчителям та пакет "маєчка" по 3 грн. Що зміниться з 1 січня
В Україні — майже 2 млн ФОПів. Це найбільше за останні 5 років — Опендатабот
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!