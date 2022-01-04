Застосування касових апаратів: кому з ФОПів не потрібні РРО

Фізичні особи-підприємці (ФОП), які є платниками єдиного податку першої групи не зобов'язані застосовувати касові апарати, зокрема РРО.

Про це ідеться у роз'ясненні комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Крім того, для платників єдиного податку другої-четвертої груп діють виключення, передбачені законодавством України. Тому вони також можуть працювати без застосування касових апаратів (за умови використання ними розрахункових книжок та КОРО).

З січня 2022 року касовий апарат зобов'язані використовувати ресторани, кафе, турагенції, туроператори, готелі, інтернет-магазини, продавці текстилю, магазини секонд-хенду, ювелірних виробів і всі фізособи-підприємці другої, третьої та четвертої груп, крім тих, що підпадають під виключення.

У комітеті також нагадали, що роздрібна торгівля на території сіл може здійснюватись без застосування РРО/ПРРО (за умови використання ними розрахункових книжок та КОРО та сплати єдиного податку). Виключення не працює, якщо підприємець продає тютюн чи алкоголь або здійснює продаж будь-яких товарів чи послуг в Інтернеті.

Там також додали, у разі перевищення річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів суми 167 розмірів мінімальної заробітної плати, а це трохи більше мільйона гривень — застосування касових апаратів стане обов’язковим.

Що відомо

Від нового року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

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