25 січня під Верховною радою зібрався мітинг підприємців, які вимагають від парламентарів скасування законів, які зокрема передбачають обов'язкове запровадження касових апаратів та наявність дозвільних документів на товар. За оцінками поліції діалогу під Радою перебуває близько 1000 мітингарів. Через акцію протесту поліція обмежила рух в урядовому кварталі.

Як передає кореспондентка Суспільного з місця події, люди тримають в руках плакати з написами "Скасуйте драконівські штрафи, що вбивають малий бізнес", "Гетманцев — ворог народу", "Ганьба". Підприємці вимагають негайного скасування законів, які передбачають фіскалізацію бізнесу.

Фото: Вікторія Хорошун, Суспільне Учасники мітингу під Радою

У зв'язку з проведенням масового заходу поліція обмежила рух автотранспорту на: вулиці Михайла Грушевського (від Паркової дороги до Кріпосного провулка); вулиці Липській (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської); вулиці Садовій (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської).

З 1 січня 2022-го року набув чинності закон про обов’язкове використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. Ті, хто від клієнтів отримують готівку, мають встановити касовий апарат або програмний реєстратор розрахункових операцій.

Цей закон стосується переважно підприємців третьої групи – продавців, таксистів, екскурсоводів, перукарів тощо. Усі ці розрахунки мають бути фіскалізованими, тобто покупець має отримати чек. Від цього зобов’язання звільнили підприємців, що працюють у селах.

Закон ухвалили рік тому, але в грудні 2020-го після протестів підприємців його дію відтермінували на рік. Передбачені штрафи – 100% від суми чека за перше порушення та 150% за наступні.

Фото: Вікторія Хорошун, Суспільне Підприємець з Полтавщини

"Я продаю інструменти, запчастини, місто Зіньків Полтавська область. Нас не влаштовує фіскалізація, ми не хочемо ставити касові апарати. Я не хочу наймати бухгалтера, я його не потягну. Хочу, щоб Рада скасувала обов'язкове запровадження касових апаратів для тих, хто на спрощеній системі оподаткування. Тому що я не можу платити орендну плату, за найманих працівників та ще й касовий апарат, його купити тисяч 10-14, приблизно 400 грн на місяць коштує його обслуговування", — розповів Суспільному учасник мітингу Сергій Цимбал.

За його словами, мітингарі також хочуть скасування вимоги мати обов'язкові "білі" документи на увесь товар.

"Цих документів не має. Наприклад у мене є шурупи, саморізи. До мене приходить людина і каже, дай мені на гривню три саморізи. Як я дам йому ті саморізи, як їх оформити, за 100 грамів, чи як?", — каже підприємець.

Він також додав, що аби уникнути штрафів, підприємці "прибирають" термінали й працюють тільки переказуючи гроші з рахунку на рахунок.

Фото: Вікторія Хорошун, Суспільне ФОПи під Радою вимагають скасування касових апаратів

Підприємиця з Хмельниччини Ліля Боцюн розповіла, що касові апарати та дозвільні "первинні" документи на товар — це вимога до мікробізнесу, яку неможливо виконати.

"У мене товар з Туреччини, але більшість товару беру вже у постачальників в Україні. У них немає "білих" документів на товар, вони не дають первинних накладних. Я б хотіла працювати так, як потрібно, по закону, але мені здається, що наша держава не готова поки до цього", — розповіла жінка.

Фото: Вікторія Хорошун, Суспільне Підприємиця з Хмельниччини

Фото: Вікторія Хорошун, Суспільне Правоохоронці під Радою

Фото: Вікторія Хорошун, Суспільне Мітинг ФОПів під Радою

Що відомо

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

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