Під будівлею Верховної ради 25 січня сталась сутичка між учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями, передає кореспондентка Суспільного. Під час протесту демонстранти прорвали огорожу навколо парламенту. Поліція застосувала сльозогінний газ. Учасники акції заявили про безстроковий протест.

Станом на 17:30 поліція не повідомляє про затриманих та постраждалих у сутичках. Водночас зі сцени учасники акції заявили, що 19 людей затримали, за них внесли штраф і всіх відпустили.

"Серед наших мітингувальників дуже багато отримали побої. Частина людей поїхали знімати побої. Тому, що ми без зброї, а проти нас застосовували дубинки, сльозогінний газ. Особисто мене зі сцени намагалися скинути ті беркутівці", – заявила Галина Капітон, учасниця акції з Черкас.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Учасники акції "SaveФОП" протестують проти "тотальної фіскалізації" з гаслами "Владо, приймай, або йди геть!". Після штовханини поліція відтіснила мітингарів, вони продовжили виступи зі сцени.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

"Підприємницька спільнота оголосила безстроковий мітинг. До вирішення нашого питання. Ми вимагаємо прийняти законопроєкт 5866 або альтернативний для збереження спрощеної системи оподаткування" , – зазначила учасниця акції зі Львова Інна Романцова.

Фото: Вікторія Хорошун, Суспільне Учасники акції руху "SaveФОП" прорвали паркан біля будівлі Верховної ради

"Ми були на сцені, коли поліцейські вирвалися на сцену і почали давити нас. Я з ними спілкувався, кажу, кого ви давите? Якщо ми зі сцени починаємо розповідати, це їм не подобається. Рвали сцену. Можна їх за знищення майна притягнути", — розповів Суспільному Сергій Рибак, учасник акції з Батурина.

Учасник акції з Ніжина Павло повідомив, що поліція використовувала сльозогінний газ.

"Ми пробували пробратися (до Ради - ред.) майже біля самих дверей. Нам забризкали очі й намагалися дотягнути до машини. Нас було чоловік 15, нас оточили. І бризнули в очі. Вони витягли мене, дотягли до машини і як тільки вони відволіклися, я пішов. При мені забрав в машину 4 людини й за мною ще 3 було", — розповів Павло.

За його словами, мітингувальники намагалися потрапити до Ради заради переговорів: "Хотіли зробити коридор. запропонували 8 осіб на переговори, щоб вони могли пройти і сісти за стіл переговорів".

Мітингувальники закликають Верховну раду ухвалити законопроєкти №5866 (про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо створення умов для розвитку фізичних осіб-підприємців та підвищення прозорості їхньої діяльності), та 5866-1 (про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощення ведення господарської діяльності, підвищення її прозорості та створення умов для розвитку малого бізнесу).

Акції руху "SaveФОП" тривають з минулого року. Учасники руху вимагають зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування.

Фото: Анна Хорошун, Суспільне Протест руху "SaveФОП" прорвали паркан біля будівлі Верховної Ради

Що відомо

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

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