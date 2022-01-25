Попри хвилю повідомлень у ЗМІ про можливий наступ Росії найближчим часом, соціологічні опитування Київського інституту соціології свідчать, що рівень паніки в українському суспільстві суттєво не змінюється. В ефірі Українського радіо кандидатка психологічних наук Зоя Гаркавенко розповіла про способи протидії паніці та панічним атакам в умовах надзвичайних ситуацій.

Експертка каже, що спроба заспокоїти людину зазвичай викликає ще більше хвилювання. Людині необхідна інформація, оскільки поінформованість є питанням визначеності життя.

"Якщо людина отримує інформацію про можливу загрозу, в неї одразу вмикається внутрішній механізм “чи я готовий?”. Якщо інформації дуже багато, то цей механізм може заблокувати конструктивні дії і виникає паніка", – зазначила Зоя Гаркавенко

Психологиня каже, що в ситуації психологічного тиску надзвичайно важливою є перевірка інформації. При цьому авторитетність джерела не повинна ставати підставою для некритичного сприйняття змісту.

"Аби перевірити інформацію, треба декілька джерел. Також особливо важливо подивитись на неї з точки зору власної життєвої перспективи і чи вплине інформація, яку ви отримали, на вас безпосередньо", – каже психологиня.

Одним із кроків подолання панічних настроїв, за словами психологині, є планування свого життя на найближчу перспективу. Крім цього, однією з особливостей поширення паніки є "індукція настроїв". Тривога передається від однієї людини до іншої природнім чином.

"Це може бути подолано тим, що люди домовляються між собою, як вони будуть комунікувати у випадку якоїсь ситуації. Тому напруга може бути знята за рахунок внутрішньої готовності щодо того, що ви будете робити, якщо щось трапиться", – каже Зоя Гаркавенко.

Крім цього, психологиня дала поради, які допоможуть протистояти панічним атакам.

"Панічна атака має фізичні прояви: стискається в грудях, серце калатається, не вистачає повітря. В такі моменти варто дивитися на небо і дихати, покласти руку на живіт і відчувати вдих та видих", – каже Гаркавенко.

Крім цього, якщо людина знаходить сама. Варто заздалегідь підготувати письмову інструкцію на папері та виконати її. Наприклад, інструкція може полягати в тому, аби рахувати великі числа у зворотному порядку.

"Мозок починає сприймати цю інструкцію як спрямування до дії та перемикає увагу", – каже психологиня.

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