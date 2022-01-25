Попри хвилю повідомлень у ЗМІ про можливий наступ Росії найближчим часом, соціологічні опитування Київського інституту соціології свідчать, що рівень паніки в українському суспільстві суттєво не змінюється. В ефірі Українського радіо кандидатка психологічних наук Зоя Гаркавенко розповіла про способи протидії паніці та панічним атакам в умовах надзвичайних ситуацій.
Експертка каже, що спроба заспокоїти людину зазвичай викликає ще більше хвилювання. Людині необхідна інформація, оскільки поінформованість є питанням визначеності життя.
"Якщо людина отримує інформацію про можливу загрозу, в неї одразу вмикається внутрішній механізм “чи я готовий?”. Якщо інформації дуже багато, то цей механізм може заблокувати конструктивні дії і виникає паніка", – зазначила Зоя Гаркавенко
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Психологиня каже, що в ситуації психологічного тиску надзвичайно важливою є перевірка інформації. При цьому авторитетність джерела не повинна ставати підставою для некритичного сприйняття змісту.
"Аби перевірити інформацію, треба декілька джерел. Також особливо важливо подивитись на неї з точки зору власної життєвої перспективи і чи вплине інформація, яку ви отримали, на вас безпосередньо", – каже психологиня.
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Одним із кроків подолання панічних настроїв, за словами психологині, є планування свого життя на найближчу перспективу. Крім цього, однією з особливостей поширення паніки є "індукція настроїв". Тривога передається від однієї людини до іншої природнім чином.
"Це може бути подолано тим, що люди домовляються між собою, як вони будуть комунікувати у випадку якоїсь ситуації. Тому напруга може бути знята за рахунок внутрішньої готовності щодо того, що ви будете робити, якщо щось трапиться", – каже Зоя Гаркавенко.
Крім цього, психологиня дала поради, які допоможуть протистояти панічним атакам.
"Панічна атака має фізичні прояви: стискається в грудях, серце калатається, не вистачає повітря. В такі моменти варто дивитися на небо і дихати, покласти руку на живіт і відчувати вдих та видих", – каже Гаркавенко.
Крім цього, якщо людина знаходить сама. Варто заздалегідь підготувати письмову інструкцію на папері та виконати її. Наприклад, інструкція може полягати в тому, аби рахувати великі числа у зворотному порядку.
"Мозок починає сприймати цю інструкцію як спрямування до дії та перемикає увагу", – каже психологиня.
Що відомо
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
- Увечері 23 січня до Києва прибув борт зі США, який доставив понад 80 тонн військової допомоги для посилення обороноздатності України. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
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