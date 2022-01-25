"Ніяких тривожних валізок": Арахамія закликає не панікувати

Інформаційна паніка в ЗМІ навколо України шкодить економіці країни. Існує теорія, що наразі відбуваються великі геополітичні перемовини між США та Росією, і Україна є майданчиком, який сторони використовують у цих перемовинах.
Таку думку висловив народний депутат Давид Арахамія, голова фракції "Слуга Народу" у Верховній раді, під час спілкування з журналістами у кулуарах парламенту, повідомляє Суспільне.
"Є теорія, що йдуть великі перемовини між Росією та Сполученими Штатами стосовно геополітики взагалі – і по Сирії, і по інших територіях, і в тому числі по Україні. Україна використовується як майданчик для того, щоб вийти на якісь переговори", – заявив Арахамія.
Він також заявив, що інформаційна паніка через скупчення військ на кордонах України дуже шкодить економіці держави та невдовзі може викликати економічні проблеми. Народний депутат закликав утриматися від паніки. Він каже, що в української влади немає свідчень, що Росія готується до наступу у найближчому майбутньому.
Давид Арахамія заявив, що він особисто не готується до евакуації та не евакуює членів своєї родини. Він також очікує, що Верховна рада буде працювати.
"Я ніяк не готуюся. Я готуюся, щоб Верховна Рада працювала і ухвалювала ті закони, які потрібні нашим військовим. Діти ходять в школу. Все в звичайному режимі, ніяких панічних настроїв, ніяких тривожних валізок", – каже Арахамія.
Депутат також повідомив, що за даними української розвідки, російська армія наразі не проводить активної підготовки до наступу.
Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- Група сенаторів США на чолі з республіканцем Джимом Бенксом підготувала законопроєкт про санкції проти оточення Путіна, зокрема і бізнесменів. Передбачається, що він набуде чинності безвідносно вторгнення Росії в Україну. Це вже четвертий такий законопроєкт.
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
- Увечері 23 січня до Києва прибув борт зі США, який доставив понад 80 тонн військової допомоги для посилення обороноздатності України. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
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