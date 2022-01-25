"Ніяких тривожних валізок": Арахамія закликає не панікувати

Інформаційна паніка в ЗМІ навколо України шкодить економіці країни. Існує теорія, що наразі відбуваються великі геополітичні перемовини між США та Росією, і Україна є майданчиком, який сторони використовують у цих перемовинах.

Таку думку висловив народний депутат Давид Арахамія, голова фракції "Слуга Народу" у Верховній раді, під час спілкування з журналістами у кулуарах парламенту, повідомляє Суспільне.

"Є теорія, що йдуть великі перемовини між Росією та Сполученими Штатами стосовно геополітики взагалі – і по Сирії, і по інших територіях, і в тому числі по Україні. Україна використовується як майданчик для того, щоб вийти на якісь переговори", – заявив Арахамія.

Він також заявив, що інформаційна паніка через скупчення військ на кордонах України дуже шкодить економіці держави та невдовзі може викликати економічні проблеми. Народний депутат закликав утриматися від паніки. Він каже, що в української влади немає свідчень, що Росія готується до наступу у найближчому майбутньому.

Давид Арахамія заявив, що він особисто не готується до евакуації та не евакуює членів своєї родини. Він також очікує, що Верховна рада буде працювати.

"Я ніяк не готуюся. Я готуюся, щоб Верховна Рада працювала і ухвалювала ті закони, які потрібні нашим військовим. Діти ходять в школу. Все в звичайному режимі, ніяких панічних настроїв, ніяких тривожних валізок", – каже Арахамія.

Депутат також повідомив, що за даними української розвідки, російська армія наразі не проводить активної підготовки до наступу.

Що відомо

Читайте також

“Чехія – друг України”. Міноборони Чехії готове допомогти у разі збройної агресії РФ

"Ми несемо відповідальність". Що кажуть дипломати, яких через РФ евакуюють з України

"Це може стати новою Чечнею". Прем’єр Великої Британії застеріг Росію від вторгнення в Україну

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу