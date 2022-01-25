80% захисних споруд Харківщини перебувають у придатному стані — ОДА

На Харківщині на обліку перебувають 1118 захисних споруд, з них 80% готові до використання.

Про це в ефірі "Українського радіо Харків" розказав директор Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації Іван Сокол.

"Готові та обмежено готові до застосування близько 80%. Загалом кількість укриттів забезпечує потребу регіону, але проводимо роботу щодо відкриття нових", — сказав Сокол.

За його словами, захисні споруди регіону належать різним власникам. Найбільше проблем з тими, що перебувають на території підприємств, які вже не працюють, каже Іван Сокол.

"За законодавством, споруди мають проходити перевірку раз на рік. Ми зробили дещо жорсткішим підхід для перевірки. Наразі проводиться позачергова інвентаризація захисних споруд, перевіряється їх стан готовності, розробляються плани стосовно збільшення захисних споруд. У планах — модернізація системи оповіщення Харківської області", — розказав Іван Сокол.

"Інформацію про розташування захисних споруд можна отримати у Харкові на дільницях "Жилкомсервісу", на гарячій лінії "112" та на інтернет-ресурсі "Міського інформаційного центру", у Харківській області — сайті ДСНС", — сказав Сокол.

24 січня президент України Володимир Зеленський та секретар РНБО Олексій Данілов закликали українців не панікувати. "Усе під контролем, підстав для паніки немає", — сказав Зеленський у відеозверненні. "Я дуже просив би, щоб всі були в спокої", — зазначив Данілов.

Авторки: Вікторія Найдьонова, Марія Солодовнік

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