Загроза з боку РФ: окремі партії "роздмухують істерію" на Харківщині — СБУ

Осередки деяких політичних партій вдаються до нагнітання ситуації на тлі інформації про військову загрозу Харківській області.

Про це на нараді у Харківській облдержадміністрації 24 січня сказав начальник Управління СБУ Харківщини Роман Дудін, повідомляє кореспондент Суспільного.

"На сьогоднішній день Харківський регіон, силовий та правоохоронний блок як ніколи за останні вісім років готовий до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій", — сказав Дудін.

За його словами, за останній час на Харківщині провели понад 134 навчання з відпрацювання "різних сценаріїв".

"Нам відомо більше 10 потенційних сценаріїв розвитку подій. Відпрацьовані всі. Відпрацьовані навіть при повній зміні керівництва, керівного складу... На сьогоднішній день вбачаємо, що окремими політичними партіями, осередками та рухами, саме на території Харківського регіону роздмухується істерія стосовно можливої потенційної військової загрози. Скажу так, що на сьогоднішній день приводів для цього саме в Харківському регіоні, немає. Якби на сьогоднішній день люди зі зброєю вийшли на вулицю, то це для декого б був би веселий сюрприз, стільки осіб, яких значна кількість підготовлена, групи, я не можу все казати на загал", — сказав Дудін.

Які саме партії вдаються до нагнітання ситуація і що фіксує СБУ, Дудін не сказав.

Доповнено. На нараді в ОДА виступив депутат облради від партії "Європейська солідарність" Олександр Скорик. Він зазначив, що сесія облради призначена на 24 лютого, і просить провести її раніше.

"Чому ми не можемо заспокоїти населення і зібрати позачергову сесію якомога раніше для того, щоб виділити кошти саме на територіальну оборону? Тому що, якщо ми через два місяці виділимо кошти на територіальну оборону, будемо її організовувати два-три місяці, може так статися, що вона вже буде фактично не потрібна", — сказав Скорик.

Суспільне Харків

"І, Романе Володимировичу, ніякої політичної істерії, якщо ви натякаєте на нашу партію, ми не робимо. Нам наші родини, наші виборці, ставлять реальні питання, вони хочуть знати, кожного думку з цього приводу", — додав він.

"Я ні на що не натякаю, я кажу прямо", — відповів Скорику Дудін.

"У вас так гостро постало питання проведення сесії, виділення коштів, у мене є таке тоді питання: для вашої політсили є новина, що у нас восьмий рік іде війна? Чому ця історія на останній сесії не була озвучена?" — спитав начальник Управління СБУ.

"Мені здається, що окремою політичною силою навколо вирваної з контексту фрази накручується якась історія, і саме тут я вбачаю розхитування ситуації... І під якийсь хайповий привід робити якусь історію, збуджувати населення, там, де це непотрібно робити, там, де потрібно згуртуватися, об'єднатися...", — зазначив він.

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