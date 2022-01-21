"В Харкові все буде спокійно", — Терехов про загрозу окупації міста РФ

Харківський міський голова Ігор Терехов просить жителів міста не панікувати на тлі інформації про можливу окупацію Росією Харкова.

Про це Терехов 21 січня сказав кореспонденту Суспільного.

"Хочу заспокоїти харків'ян, сказати, що поки я Харківський міський голова ми нікому не дамо захопити Харків — ніякій Росії. Тому у Харкові все буде спокійно, чітко, нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться спокійним містом, нехай росіяни не розтуляють рота", — сказав Терехов.

На питання, які саме заходи проводить міська влада для забезпечення безпеки в умовах можливої загрози, Терехов відповів: "Ми робимо все чітко, є чітка дорожня карта. Я дуже хочу, щоб не було жодної агонії, істерики. Харків залишається спокійним, толерантним, мирним українським містом. Не буде ніякої війни".

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