"В Харкові все буде спокійно", — Терехов про загрозу окупації міста РФ

Харківський міський голова Ігор Терехов просить жителів міста не панікувати на тлі інформації про можливу окупацію Росією Харкова.
Про це Терехов 21 січня сказав кореспонденту Суспільного.
"Хочу заспокоїти харків'ян, сказати, що поки я Харківський міський голова ми нікому не дамо захопити Харків — ніякій Росії. Тому у Харкові все буде спокійно, чітко, нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться спокійним містом, нехай росіяни не розтуляють рота", — сказав Терехов.
На питання, які саме заходи проводить міська влада для забезпечення безпеки в умовах можливої загрози, Терехов відповів: "Ми робимо все чітко, є чітка дорожня карта. Я дуже хочу, щоб не було жодної агонії, істерики. Харків залишається спокійним, толерантним, мирним українським містом. Не буде ніякої війни".
Що відомо
- В інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський висловив думку, що російське вторгнення в Україну може початися з територій, де "історично живуть люди, які раніше мали сімейні зв’язки з Росією" — наприклад, Харкова.
- Раніше Зеленський у відеозверненні закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації. "Всю цю риторику в офіційних політичних заявах у новинах ЗМІ, у чутках біля під’їзду об’єднує одна річ, одне логічне питання: а в чому, власне, новина? Хіба це не є реальністю вже вісім років?" — сказав Зеленський.