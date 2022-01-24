У Харкові розміщені дві бригади нацгвардійців, які нині проходять "інтенсивну бойову підготовку".

Про це на нараді у Харківській облдержадміністрації 24 січня повідомив начальник Східного територіального управління Національної гвардії України Олег Сахон.

"Сили й засоби Східного територіального управління дислоковані у чотирьох областях сходу. У місті Харкові у пунктах постійної дислокації перебуває дві бригади Нацгвардії, завдання яких заздалегідь визначені планом відсічі збройної агресії. Зараз триває інтенсивна бойова підготовка особового складу та уточнення наявних матеріальних технічних засобів", — доповів Сахон.

Частина сил Харківського гарнізону продовжує виконувати завдання у зоні Операції об'єднаних сил.

"Решта виконує завдання з охорони громадського порядку та конвоювання спецконтингенту до судових установ та місць позбавлення волі. Частина резерву перебуває в готовності й до застосування по завданнях Антитерористичного центру Управління Служби безпеки в Харківській області", — зазначив начальник Східного територіального управління Нацгвардії.

Поліція працює "у штатному режимі", повідомив начальник Нацполіції у Харківській області Станіслав Перлін: "Спецпідрозділи готові відповідати на будь-які питання екстреного та невідкладного реагування. Ситуація — під постійним контролем та моніториться. І не бачу підстав казати про якісь додаткові ризики".

Що відомо