Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявив про можливу окупацію Росією Харкова і спротив українців агресії.

"Харків, який перебуває під контролем української влади, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми вважаємо, що це ймовірно і може статися", — заявив Зеленський.

Бути готовими до всього, продовжувати перемовини, не піддаватися тривозі — Суспільне зібрало думки міських та народних депутатів, а також голови Харківської облдержадміністрації щодо слів Зеленського про можливу окупацію Харкова у разі вторгнення Російської Федерації.

"Ніяких позаштатних дій на Харківщині немає", — Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

Ми робимо все, що передбачається, і що вимагає від нас президент, прем'єр-міністр, профільні міністерства. Я хочу наголосити на тому, щоб не було у нас не було серед населення ніякої паніки. Ми всі — державні органи, державні структури, Міністерство оборони, прикордонна служба, Національна гвардія — у своєму штатному режимі. Вони готові до виконання будь-яких завдань.

Зараз іде активна імплементація і реалізація закону України про національний супротив, про територіальну оборону, тут на місці, але за штатним режимом. Закон набув чинності 1 січня, ми маємо його реалізовувати. Ніяких наразі позаштатних дій або ситуацій у нас на території Харківщини немає. Мені не зручно і не можна коментувати позицію президента, це позиція держави, і міжнародну політику мають право коментувати виключні люди.

"Не піддаватися паніці": Вікторія Кінзбурська, народна депутатка, "Слуга народу"

Я читала це інтерв'ю, занепокоєна інформацією. Розумію, що серед населення шириться і панічні настрої й таке інше, але я вважаю, що нам не слід піддаватися паніці, сьогодні у нас віцепрем'єр (21 січня Харків відвідала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України — ред.) з питань якраз із цих питань, і у понеділок [24 січня] ми на фракції будемо обговорювати створення територіальних батальйонів оборони, ці усі питання у процесі обговорення та розробки стратегії, як діяти у випадку, не дай Боже...

І сім'я, і донька, чоловік, батьки [живуть у Харкові], я також занепокоєна цією інформацією, це місто, у якому я живу, і я не збираюся переїжджати до Києва, це моє місто, яке я люблю, і ми сподіваємося, що у всіх сторін вистачить здорового глузду, щоб ці жахливі події у нашій країні не відбулися. Я дуже сподіваюся, що це питання буде вирішено саме дипломатичним шляхом.

"Якщо є загроза, треба скликати ВР": Олександр Бакумов, нардеп, "Слуга народу", член міжфракційного об'єднання "Розумна політика"

Я думаю, що ми маємо тримати розум холодним, виваженим і бути готовими до всього. Однак нагнітати ситуацію я б не став. Тому що під будь-яку військову операцію повинна бути підстава. Ґрунтовна підстава. І людина, політичний діяч, має пояснювати світу, чому так відбулося або повинно відбутися. На сьогодні я не вважаю, що є якісь підстави будь-які, які нададуть таке право діяти. Тому я впевнений. Але у нашому випадку ми маємо бути готові до всього.

Якщо у нас дійсно є така загроза, і вона підтверджується розвідувальними даними, Верховна Рада має негайно збиратися на позачергове пленарне засідання у закритому режимі й заслуховувати вище військове керівництво. Якщо необхідно, вводити спеціальні правові режими: воєнного стану, будь-якого. Якщо необхідно проводити армію у повну готовність і забезпечувати оборону. Якщо дійсно є такі підстави. Якщо ми кажемо про "а можливо", і це нічим не підтверджується, це зовсім інша риторика. Якщо ми бачимо, що реально загроза була, чому нас, народних депутатів, тоді не викликають до Києва і не збирають позачергове пленарне засідання? Такого немає.

"Харків'яни не здадуться": Олег Абрамичев, голова фракції "ЄС" у Харківській міськраді

Ми маємо розуміти, що восьмий рік у нас війна. І ми вже готові до всього. А суто до заяви Зеленського — я вбачаю в цьому, що він вже здав наш Харків, вже домовився, що все, він буде окупований, це його дослівні слова. Але ми розуміємо, що самі харків'яни так просто не здадуться, будуть за це місто воювати: як люди-ветерани, які пройшли, добровольці, які в Харкові є, які й зараз воюють на Донеччині, Луганщині, але місто Харків приїдуть відстоювати. Як і більшість людей будуть відбивати й відстоювати місце. Місто велике, просто так його взяти буде нелегко. Але ми вже зараз розуміємо, що президент готовий здавати Харків.

Я буду воювати за місто Харків. Я вмію це робити, я багато років їжджу на фронт, знаю, як це робиться. Головне — вивезти дружину та дітей. Сам повернуся й буду воювати за місто.

"Політика непослідовна": Андрій Лесик, депутат міськради, ОПЗЖ

Людина, яка записує відео після візиту Блінкена [державний секретар США Ентоні Блінкен — ред.] й каже не хвилюватися й не запасатися продуктами, все нормально, а за півтори доби заява: на Харків нападуть. Навіщо це говорити? Можливо, для людей, які в його колі, це єдиний порятунок, щоб якимось способом призупиняти економічний крах. Політика непослідовна: сьогодні — нападуть, завтра — не нападуть, ЗМІ — нагнітають. Я виключаю такий варіант подій.

Голова фракції "Партія Шарія" Володимир Плетньов сказав, що за рішенням партії не дає коментарів Суспільному; керівник фракції "Блок Світличної "Разом" Анатолій Бабічев на питання Суспільного не відповів.

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