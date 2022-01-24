Прикордонники Харківщини не спостерігають активності на кордоні з РФ

Ситуацію на кордоні Харківської області та Російської Федерації прикордонна служба називає стабільною та контрольованою, активних дій з боку сусідньої держави силовики не спостерігають.

Про це 24 січня на апаратній нараді Харківської облдержадміністрації сказав командир 4-го прикордонного загону Державної прикордонної служби Олег Ковальчук.

"На сьогодні по державному кордону охорона здійснюється посилено, забезпечено цілодобовий моніторинг державного кордону, оперативне реагування на обстановку та застосування резерву у разі провокацій або нестандартних ситуацій на державному кордоні", — сказав Ковальчук.

"У пунктах пропуску через державний кордон забезпечено фільтраційні заходи з усіма особами, які перетинають державний кордон, забезпечено опитування обслуговуючого персоналу. Тобто ми володіємо тією обстановкою, яка є у прикордонній суміжній державі", — додав командир прикордонного загону.

За його словами, "обстановка стабільна та контрольована": "З боку суміжної держави якихось нестандартних активних дій не спостерігається".

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