Прикордонники Харківщини не спостерігають активності на кордоні з РФ

Ситуацію на кордоні Харківської області та Російської Федерації прикордонна служба називає стабільною та контрольованою, активних дій з боку сусідньої держави силовики не спостерігають.
Про це 24 січня на апаратній нараді Харківської облдержадміністрації сказав командир 4-го прикордонного загону Державної прикордонної служби Олег Ковальчук.
"На сьогодні по державному кордону охорона здійснюється посилено, забезпечено цілодобовий моніторинг державного кордону, оперативне реагування на обстановку та застосування резерву у разі провокацій або нестандартних ситуацій на державному кордоні", — сказав Ковальчук.
"У пунктах пропуску через державний кордон забезпечено фільтраційні заходи з усіма особами, які перетинають державний кордон, забезпечено опитування обслуговуючого персоналу. Тобто ми володіємо тією обстановкою, яка є у прикордонній суміжній державі", — додав командир прикордонного загону.
За його словами, "обстановка стабільна та контрольована": "З боку суміжної держави якихось нестандартних активних дій не спостерігається".
Що відомо
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- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
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