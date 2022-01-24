У Харківській міськраді обіцяють "жорстку" відповідь у випадку провокацій у місті.
Тему безпеки обговорили на нараді 24 січня під головуванням Харківського міського голови Ігоря Терехова, повідомляє пресслужба мерії. За його словами, місто надасть "необхідну допомогу підрозділам територіальної оборони".
"Ми живемо в такому становищі майже вісім років. Ми не допускали і не допустимо жодних провокацій і діятимемо дуже жорстко, їх припиняючи. У харків'ян не має бути жодних приводів для занепокоєння", — сказав Терехов.
Він доручив профільним структурам "відпрацювати дії у разі надзвичайних ситуацій за своїми сферами діяльності спільно з підрозділами територіальної оборони та ГУ ДСНС України в Харківській області".
Що відомо
- В інтерв’ю виданню The Washington Post від 21 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що російське вторгнення в Україну може початися з територій, де "історично живуть люди, які раніше мали сімейні зв’язки з Росією" — наприклад, Харкова. Речник Зеленського Сергій Никифоров у коментарі ЗМІ сказав, що президент зробив "гіпотетичне припущення".
- Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що підстав для паніки у Харкові немає. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов сказав, що позаштатних дій на Харківщині не відбувається.
- 23 січня британське МЗС заявило, що РФ прагне бачити екснардепа з Харківщини Євгена Мураєва як "проросійського лідера в Києві, обмірковуючи можливе вторгнення та окупацію України". У відповідь, РФ порадила Великій Британії "припинити провокаційну діяльність".
- В Офісі президента України заявили, що "у російському керівництві давно вважається основною стосовно України тактика відбору досить специфічних персон в олігархічних або політичних колах для того, щоб через них намагатися просувати російські інтереси": "Це можуть бути персонажі неоднакового калібру — від Аксьонова до Медведчука, тому прізвище Мураєва насправді не викликає подиву".
- 24 січня начальник УСБУ Харківщини заявив, що силовий блок регіону "як ніколи за останні вісім років готовий до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій". Прикордонники називають ситуацію на кордоні з РФ на Харківщині стабільною та контрольованою.
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