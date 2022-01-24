У Харківській міськраді обіцяють "жорстку" відповідь у випадку провокацій у місті.

Тему безпеки обговорили на нараді 24 січня під головуванням Харківського міського голови Ігоря Терехова, повідомляє пресслужба мерії. За його словами, місто надасть "необхідну допомогу підрозділам територіальної оборони".

"Ми живемо в такому становищі майже вісім років. Ми не допускали і не допустимо жодних провокацій і діятимемо дуже жорстко, їх припиняючи. У харків'ян не має бути жодних приводів для занепокоєння", — сказав Терехов.

Він доручив профільним структурам "відпрацювати дії у разі надзвичайних ситуацій за своїми сферами діяльності спільно з підрозділами територіальної оборони та ГУ ДСНС України в Харківській області".

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