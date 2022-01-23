За добу в Україні коронавірус виявили у понад 15 тисяч людей

За добу 22 січня в Україні зафіксовано 15 444 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 2 298 дітей та 264 медики.
Як повідомили у пресцентрі Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 774 особи;
- летальних випадків – 86;
- одужало – 2 030 осіб.
Водночас за добу щеплення проти COVID-19 зробила 38 861 людина.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 155 838 людей, з них отримали першу дозу – 15 155 836 людей, отримали дві дози – 14 457 249 людей, отримали додаткову дозу – 13 021 людина, бустерну дозу – 203 445 людей. Загалом проведено 29 829 551 щеплення.
Що відомо
- Станом на ранок 22 січня через погіршення ситуації із поширенням COVD-19 у "помаранчевій" зоні епідеміологічної небезпеки перебувають 10 областей України.
- Станом на ранок 22 січня українські медики підтвердили 22 473 нових випадки COVID-19. Це — найбільший показник від початку року.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
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