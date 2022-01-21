Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився приїхати до Вашингтона й обговорити з президентом США Джо Байденом російську ескалацію біля кордонів України. Причинами такого рішення стали нібито ситуація з COVID-19 і зайнятість Шольца.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Замість візиту до Вашингтона Шольц, проте, здійснив візит до Мадрида. А проте, США й Німеччина все ж обговорюють можливість візиту канцлера десь у середині лютого 2022 року. Речник уряду Німеччини відмовився від коментарів Der Spiegel.

Окрім того, за інформацією видання, до Берліна приїжджав директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс і закликав Шольца діяти більш рішуче стосовно Росії. Підтвердити це також не вдалося.

Німеччина засуджує агресію Росії проти України й закликає її до деескалації. Водночас Берлін виступає проти надання Києву летального озброєння, а також тривалий час займав обережну позицію щодо "Північного потоку-2". А проте, Шольц уже допустив його закриття в разі агресії РФ.

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