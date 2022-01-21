Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився приїхати до Вашингтона й обговорити з президентом США Джо Байденом російську ескалацію біля кордонів України. Причинами такого рішення стали нібито ситуація з COVID-19 і зайнятість Шольца.
Про це повідомляє Der Spiegel.
Замість візиту до Вашингтона Шольц, проте, здійснив візит до Мадрида. А проте, США й Німеччина все ж обговорюють можливість візиту канцлера десь у середині лютого 2022 року. Речник уряду Німеччини відмовився від коментарів Der Spiegel.
Окрім того, за інформацією видання, до Берліна приїжджав директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс і закликав Шольца діяти більш рішуче стосовно Росії. Підтвердити це також не вдалося.
Німеччина засуджує агресію Росії проти України й закликає її до деескалації. Водночас Берлін виступає проти надання Києву летального озброєння, а також тривалий час займав обережну позицію щодо "Північного потоку-2". А проте, Шольц уже допустив його закриття в разі агресії РФ.
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Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- 19 січня у відеозверненні Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації. Але в інтерв'ю The Washington Post Зеленський допустив, що РФ може почати окупацію України зокрема з Харкова.
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