Руйнування єдності у стримуванні РФ підриває безпеку Європи – МЗС

Речник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на останні заяви голови баварського уряду та лідера Християнсько-соціального союзу Німеччини Маркуса Зьодера. Ніколенко заявив, що позиція Зьодера шкодить двостороннім відносинам України та Німеччини та підважує міжнародні зусилля задля запобігання новим хвилям російської агресії.

Про це речник МЗС України заявив у коментарі Суспільному.

За словами Ніколенка, висловлювання Маркуса Зьодера "розчаровують".

"Нагадуємо, що саме руйнування єдності у стримуванні Росії – ось чого зараз прагнуть в Москві, аби і надалі втілювати свої агресивні плани. Підігрувати їм в цьому означає підривати безпеку і України, і Німеччини, і Європи загалом", – заявив Олег Ніколенко.

У відповідь на твердження Маркуса Зьодера про важливість постачання російських енергоносіїв до Німеччини Олег Ніколенко заявив, що "газ та прибутки компаній не можуть бути важливішими за життя людей".

Крім цього, речник МЗС перелічив низку "ворожих дій Кремля" відносно Німеччини: політичні вбивства у Берліні, хакерські атаки на депутатів Бундерстагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства.

Ці дії Росії, на думку Ніколенка, заперечують тезу Маркуса Зьодера про те, що Росія не є ворогом Європи.

Що відомо

21 січня Державний секретар США Ентоні Блінкен та Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зустрілися у Женеві для обговорення безпекової ситуації довкола України. Сторони домовилися продовжити діалог.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

Згодом у російському МЗС пояснили, що у своїх "гарантіях безпеки" від Заходу хочуть, щоб НАТО вивело військовий контингент та озброєння із Болгарії та Румунії, які до 1997 року не були членами альянсу.

Президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації.

Президент Зеленський заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат". Таким чином він відповів на заяву президента США Джо Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії.

13 січня Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської Федерації".

Читайте також

Ескалація щодо України посилить ті тенденції, які турбують Росію — Блінкен

ЗМІ повідомили про можливу евакуацію дипломатів США з України. Що кажуть у посольстві й Держдепі

Німецький військовий, що "поважає Путіна", пішов у відставку. Посол каже, що цього недостатньо

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу