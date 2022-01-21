Канада надасть Україні позику у 120 мільйонів доларів — Трюдо

Канада надасть Україні позику у 120 мільйонів (близько 2,7 млрд гривень) канадських доларів на підтримку економіки та проведення реформ на тлі посилення кризи у відносинах з Росією.

"Росія прагне дестабілізувати Україну, в тому числі й економічно. Цей кредит допоможе підтримати економічну стійкість України", — заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо, передає пресслужба канадського уряду.

Як відзначається, представники двох країн вже почали переговори щодо умов надання позики та терміни імплементації програми.

"Ця запропонована підтримка допоможе зміцнити економіку України на тлі агресивних зусиль Росії з дестабілізації економічної системи України. Ці агресивні зусилля продовжують ставить під загрозу мир і безпеку в Європі. Разом зі своїми союзниками Канада закликає Росію до деескалації та вступу до змістовного діалогу", — зазначили в уряді країни.

У відповідь президент Володимир Зеленський зазначив, що Канада "демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами".

"Вітаю рішення Канади виділити $120 млн на допомогу Україні. Сильна Україна є запорукою безпеки Європи. Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами", — написав він у Twitter.

Що відомо

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

Згодом у російському МЗС пояснили, що у своїх "гарантіях безпеки" від Заходу хочуть, щоб НАТО вивело військовий контингент та озброєння із Болгарії та Румунії, які до 1997 року не були членами альянсу.

Президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації.

Президент Зеленський заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат". Таким чином він відповів на заяву президента США Джо Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії.

13 січня Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської Федерації".

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