Станом на 19 січня в Україні підтвердили 12 815 нових випадків захворювання на коронавірус, з них майже 2,5 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року. Від ускладнення захворювання померли 163 людей. Понад 85 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1422, медпрацівників – 464. За вчора 85 177 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 201 людина, другу дозу – 36 744 людини, додаткову дозу отримали 614 людей, бустерну дозу – 17 618 людей", — ідеться у повідомленні.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 780 903 особи;

одужало – 3 567 336 осіб;

летальних випадків – 98 712;

проведено ПЛР-тестувань – 17 270 793.

МОЗ зазначає, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн людей, з них отримали першу дозу – 15 053 123 людини, отримали дві дози – 14 343 487 людей, отримали додаткову дозу – понад 10 тисяч людей, бустерну дозу – 131 тисячі людей. Загалом у країні проведено майже 30 мільйонів щеплень.

Що відомо

Станом на 18 січня в Україні підтвердили 8558 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 1125 пацієнтів госпіталізовано. Від ускладнення захворювання померли 188 людей. Понад 80 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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