Запобіжний захід Порошенку: під судом стались сутички

Біля будівлі Печерського районного суду Києва, де суддя Олексій Соколов має оголосити рішення щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку, сталася сутичка між правоохоронцями та учасниками мітингу на підтримку Порошенка, передає кореспондентка Суспільного.

Близько 12:20 активісти почали встановлювати бочки з вогнем, на які хотіли поставити "казани" з чаєм. Правоохоронці попросили цього не робити та спробували прибрати їх. Учасники акції намагалися завадити цьому.

Після цього розпочалася штовханина між поліцію та прихильниками Порошенка. Правоохоронці відтіснили протестувальників від ґанку будівлі, оточивши їх "живими" кордон.

Фото: Суспільне

У "Європейській Солідарності" анонсували акцію на підтримку Порошенка о 13:00. Сам суд має початись о 14:00. Суспільне вестиме онлайн-трансляцію.

Фото: Суспільне За підрахунками поліції станом на 13:00 на вулицях налічується близько 500 учасників акції на підтримку Петра Порошенка.

Учасники акції заспівали гімн України, з ґанку суду виступали з промовами активісти та соратники Порошенка.

Що відомо

19 січня Печерський суд Києва має продовжити засідання щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, народному депутату "Європейської Солідарності" Петру Порошенку у справі про державну зраду.

17 січня, після повернення Порошенка в Україну, засідання суду продовжувалось протягом дня, але після того, як судді пішли в нарадчу кімнату на 4 годин — засідання перенесли.

Під час засідання прокурор просив для Порошенка утримання під вартою на 2 місяці із заставою у 1 мільярд гривень. Обвинувачення вважає, що підозрюваний може тиснути на свідків, перешкоджати слідству, приховувати докази. Своєю чергою захист просить прийняти рішення про відмову в клопотанні в повному обсязі.

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля.

За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

Порошенка викликали допит 23 грудня, однак політик виїхав із країни, заявивши, що повернеться в січні.

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