Колишній міністр енергетики й вугільної промисловості Володимир Демчишин, який фігурує у справі про закупівлю вугілля з тимчасово окупованого Донбасу у 2014-2015 роках, перебуває в міжнародному розшуку.

Про це на брифінгу 17 січня повідомила радниця із комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

"Розслідування триває. Усі винні будуть притягнуті до відповідальності. Наразі Сергій Кузяра перебуває під домашнім арештом, Віктор Медведчук — під домашнім арештом, Володимир Демчишин — у міжнародному розшуку, місце його перебування наразі встановлюється", — уточнила вона.

За даними Служби безпеки України, Демчишин упродовж грудня 2014 — лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, що розміщенні на тимчасово окупованих територіях, представників терористичних організацій "Л/ДНР".

Окрім того, на думку правоохоронців, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками "Л/ДНР", унаслідок чого "у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн".

У грудні 2021 року Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання Демчишина.

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Що відомо

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

П'ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко уранці 17 січня 2022-го прилетів з Варшави (Польща) до Києва. Літак, на якому летить Порошенко, приземлився в аеропорту "Київ" у Жулянах.

П'ятий президент прийшов на судове засідання в Печерському районному суді Києва, де йому мають обрати запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 1 мільярд гривень.

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