Більше ніж 15 мільйонів українців щепилося першою дозою вакцини від коронавірусу — повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 14,3 мільйона людей, а бустерну дозу вакцини вкололи понад 113 тисячам осіб. Загалом кількість зроблених щеплень в Україні майже 30 мільйонів — з них за останню добу понад 80 тисяч.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу вакцини – 15 022 922 людини, отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073 людини, бустерну дозу – 113 560 людей. Загалом проведено 29 453 298 щеплень", — ідеться у повідомленні.
Водночас за минулу добу в Україні підтвердили 8558 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 1125 пацієнтів госпіталізовано. Від ускладнення захворювання померли 188 людей. Понад 80 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.
Усього у світі коронавірусом інфіковано 331 532 353 людей, одужало 269 090 164. Кількість померлих зросла до 5 563 701.
Що відомо
- Станом на 17 січня в Україні підтвердили 5072 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 1213 пацієнтів госпіталізовано. Від ускладнення захворювання померли 78 людей. Понад 23 тисячі українців вакцинувалися від коронавірусу.
- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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