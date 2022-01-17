Коронавірус на Вінниччині: 194 нових випадки та 661 щеплений

На Вінниччині за добу коронавірус підтвердили у 194 мешканців області. Це на 57 менше, аніж днем раніше. Одужали 122 пацієнти. Летальних випадків зафіксували дев'ять.

Такі дані МОЗ України станом на ранок 17 січня.

Від початку пандемії COVID-19 лабораторно зафіксували у 116 532 вінничанина. З них одужали 108 552 людини. Від ускладнень цієї хвороби померли 3 247 мешканців області.

Щеплення від коронавірусу першою дозою вакцини зробили 583 036 вінничан. Другою дозою вакцинувалися 545 856 людей. Бустерною дозою – 4 049 осіб. Додатковою дозою – 112.

Станом на 17 січня в Україні підтвердили 5072 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 1213 пацієнтів госпіталізовано. Від ускладнення захворювання померли 78 людей. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 759 530 осіб;

одужало – 3 556 162 особи;

летальних випадків – 98 361;

проведено ПЛР-тестувань – 17 182 817.

Що відомо

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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