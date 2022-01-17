Коронавірус на Вінниччині: 194 нових випадки та 661 щеплений

На Вінниччині за добу коронавірус підтвердили у 194 мешканців області. Це на 57 менше, аніж днем раніше. Одужали 122 пацієнти. Летальних випадків зафіксували дев'ять.
Такі дані МОЗ України станом на ранок 17 січня.
Від початку пандемії COVID-19 лабораторно зафіксували у 116 532 вінничанина. З них одужали 108 552 людини. Від ускладнень цієї хвороби померли 3 247 мешканців області.
Щеплення від коронавірусу першою дозою вакцини зробили 583 036 вінничан. Другою дозою вакцинувалися 545 856 людей. Бустерною дозою – 4 049 осіб. Додатковою дозою – 112.
Станом на 17 січня в Україні підтвердили 5072 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 1213 пацієнтів госпіталізовано. Від ускладнення захворювання померли 78 людей. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 759 530 осіб;
- одужало – 3 556 162 особи;
- летальних випадків – 98 361;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 182 817.
Що відомо
- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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